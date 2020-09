Domingo Bautista firma contrato

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Compañía CYE anunció la salida al mercado dominicano del ron Isla de Oro, producto concebido en su propia fábrica ubicada en la autopista Duarte, a la entrada de Los Alcarrizos.

Durante un encuentro celebrado en el restaurant Dalinda, del sector Los Prados, los ejecutivos de la empresa dieron a conocer la contratación del comunicador Domingo Bautista como gerente de promoción de la marca.

La firma fue rubricada por el empresario Jesús Santos y el artista Frank Reyes, presidente y socio fundador, respectivamente, de la empresa, quienes destacaron que con la entrada de Bautista la promoción de ron Isla de Oro se fortalecerá en todo el territorio dominicano.

“La entrada del señor Domingo Bautista es un ingrediente importante para la colocación del producto en todo el territorio nacional, porque sabemos de su experiencia como gerente de promoción la cual pondrá a partir de hoy a favor del crecimiento de la empresa”, dijo Reyes.

De su lado, Santos reveló que desde joven soñaba con lanzar un ron con sello eminentemente dominicano y luego de sortear varios contratiempos presentó el proyecto a Frank Reyes, quien al conocer la calidad del producto decidió asociarse a la empresa.

“En principio el señor Frank Reyes no estaba muy interesado en el producto, un día le entregué varias botellas y cuando probó el ron me llamó por teléfono y me dijo; ‘entro al negocio’ y aquí estamos haciendo camino al andar y posicionándonos con muy buena proyección”, explicó Santos.

Tanto Reyes como Santos identificaron el producto como “El ron de este tiempo”.

Domingo Bautista agradeció la confianza depositada en él para trabajar en la consolidación de la marca en el sector de los rones y destacó que el producto que llega al mercado en sus dos tipos: blanco y dorado.

Bautista se inició en la promoción artística en los años 70 como ente clave de Wilfrido Vargas y Luis Ovalles, hasta que en el año 1986 entró a la televisión como un animador que sembró las bases de un estilo que dejó sus frutos en figuras que permanecen hoy en la pantalla chica.