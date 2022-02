Domantas Sabonis espera «encontrar un hogar» en Sacramento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SACRAMENTO.- Solo dos partidos ha necesitado Domantas Sabonis para sentirse como en casa. El internacional lituano fue uno de los grandes nombres del cierre de mercado al ser traspasado —junto a Jeremy Lamb y Justin Holiday— a Sacramento desde Indiana, quienes recibieron, en su lugar, a Tyrese Haliburton, Buddy Hield y Tristan Thompson.

Ya en California, Sabonis ha demostrado una gran conexión en pista con De’Aaron Fox, quien ha aglomerado todo el peso en el backcourt tras la salida de Haliburton. Solo han sido dos encuentros —ambos saldados con victoria—, pero los números confirman el gran impacto inmediato del interior: 19,0 puntos, 12,5 rebotes y 6,0 asistencias.

En una de sus primeras comparecencias como jugador de los Kings, Sabonis recordó el carácter más empresarial de la NBA y señaló que espera que su estancia en Sacramento se prolongue en el largo plazo. «Desde que llegué a la liga descubrí por las malas que es un negocio. Me traspasaron en la noche del draft y, un año después, me traspasaron de nuevo. Solo estoy tratando de encontrar un hogar donde me quieran. Y siento que lo encontré aquí. Me gusta estar aquí.»

En efecto, Sabonis fue elegido en la undécima posición del draft de 2016 por los Orlando Magic aunque fue inmediatamente enviado a Oklahoma City Thunder. Su primera campaña en la liga fue sólida, con 66 titularidades, pero sería utilizado como moneda de cambio en el traspaso con Indiana por Paul George.

En los Pacers confirmó su salto al estrellato gracias a un gran nivel de juego que le permitió participar en dos All-Star Games consecutivos (2020 y 2021). Sin embargo, el proceso de renovación en el que se ha sumergido la franquicia impulsó a la gerencia a sacar activos por él. Ahora, ha recalado en unos Kings que esperan regresar a los playoffs tras un periodo de sequía demasiado prolongado.

