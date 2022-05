Dolores Fernández: nueva Ley Orgánica Estado Civil faculta a JCE autorizar cambios nombres”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La directora nacional de Registro Civil de la Junta Central Electoral (JCE), Dolores Fernández, informó que, con la entrada en vigencia del proyecto de Ley Orgánica del Estado Civil de las Personas, queda estipulado que esa entidad tendrá la facultad en única instancia para la autorización de los cambios de nombres.

En ese sentido, dijo que “al pasar a la Junta Central Electoral la facultad para los cambios de nombres, se reduciría considerablemente la burocracia para este procedimiento, garantizando a la vez, el derecho a la identificación persona de forma más ágil y oportuna”.

La nueva Ley Orgánica del Estado Civil de las Personas, planteada por la JCE, en cuanto al nacimiento, dijo, propone la ampliación de la jurisdicción para el registro de nacimiento, con lo cual se podrá registrar en la Oficialía de Estado Civil del lugar de nacimiento, de la residencia o el domicilio de uno de los padres.

Así como también, ante el delegado correspondiente si el nacimiento ha ocurrido en un centro asistencial donde funciona una delegación de Oficialía.

En su conferencia magistral “Fundamentos y Tópicos relevantes de la propuesta de modificación de la Ley 659, sobre Actos del Estado Civil”, en el Congreso Internacional Democracia ,Elecciones e Identidad, organizado por la JCE, Dolores Fernández, precisó que “cualquier persona que quiera cambiar su nombre o sus apellidos o quiera a sus propios nombres y apellidos añadir otros, debe dirigirse al Poder Ejecutivo por mediación de la procuraduría general de la Republica”, exponiendo sus razones, enviando adjunto su acta de nacimiento y los demás documentos que justifiquen su petición”.

La nueva ley, agregó la miembro del pleno JCE, establece que toda persona que tenga interés de cambiar sus nombres, suprimir a sus propios nombres otros, deberá dirigirse al pleno de la Junta Central Electoral, a través de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, mediante instancia motivada.

En tal sentido, dijo que al pasar a la Junta la facultad para los cambios de nombres, se reducirá la burocracia para este procedimiento, garantizando a la vez, el derecho a la identificación personal de forma más ágil y oportuna.

Sobre los Medios de Pruebas ADN, para determinar la filiación paterna, dijo que, si la declaración de nacimiento del niño o niña es realizada por el padre y el oficial del Estado Civil tuviera alguna duda sobre la paternidad, este solicitará al juez de paz del municipio correspondiente, que autorice la realización de la prueba científica que permite establecer la paternidad cuyo costo de esta, estaría a cargo del presupuesto de la Junta Central Electoral.

Importante destacar que las personas mayores de 18 años que hayan sido abandonadas en su infancia que desconozcan a sus padres, dijo, podrán solicitar al tribunal de primera instancia del lugar de residencia o del que presuman haber nacido, y mediante testigos y otros medios de pruebas para que se ordene la inscripción de su nacimiento en la oficialía del estado civil correspondiente.

La miembro titular de la JCE sostuvo que el pleno de la JCE garantizara mediante nuevas leyes los derechos humanos de cada ciudadano, porque el Registro Civil es también derechos humanos enfocado en la dignidad humana, porque el Estado Social de Derecho, es eso

En ese sentido, reiteró que el órgano electoral será el responsable de registrar a los nacidos para eliminar el doble registro.

En su disertación en el panel Modernización del Registro Civil: Desafíos para la consolidación de la Democracia”, la doctora Fernández reiteró que no solo la Junta Central Electoral, sino la República como tal, está llamada a garantizar el Estado social y de derechos, registrando a todos los niños que nazcan en el país, no importa el punto geográfico.

No obstante, dijo “nosotros tenemos grandes problemas en nuestro registro de duplicidad, pero, aclaro no tienen dolo, fraude, porque en el 2007, con la ley 218, hubo una amnistía de tres años para que no se hiciera la ratificación.

Sin embargo, esto ha producido duplicidad, porque las personas para no tener que ir al tribunal a pedir la ratificación, hicieron otro registro. A partir del cumplimiento de las nuevas leyes la JCE de manera administrativa podrá hacer esto, es importante, manifestó.

Propuesta de la JCE: nueva Ley

La actual ley 659 sobre Actos del Estado Civil, informó la doctora Fernández, tiene 113 artículos, pero la actual propuesta de Ley Orgánica del Estado Civil de las Personas que derogará la citada ley, estará compuesta por 227 articulados, los cuales tienen el objetivo de responder con los nuevos paradigmas en derecho de familia, a la instrumentación y expedición de las actas del Estado Civil y de brindar a los ciudadanos una mayor garantía de la identidad.

El nuevo proyecto de Ley, informó, tendrá plazos que buscan eliminar las cifras de subregistros y ofrecer garantías del registro de nacimiento oportuno y de declaración de defunción de igual forma.

Al dirigir su mensaje a la Organización de Estados Americanos, la directora de Registro Civil dijo “le informo a OEA, que a Republica Dominicana se le dice que tiene que buscar soluciones precisas pero informo que con las que tendremos pruebas científicas para comprobar la paternidad.

Dijo que la democracia en el registro civil también es cuando usted presenta su acta de nacimiento, cedula para poder votar y ejercer derecho de ciudadanía.

Anunció que la Ley 659 quedara derogada por completo lo que permitirá que a través de la Resolución 45, cualquier ciudadano que pierda un apellido podrá recuperarlo, “perder el apellido ya eso no será posible”.

Al referirse a la seguridad jurídica, especificó que la Ley 659 no tiene establecida la prueba científica, pero “gracias al Senador Dionis Sánchez, la Ley 659, tendrá esa prueba científica.

“Somo un país frontero, donde muchas veces dominicanos que no tienen conciencia de lo que significa soberanía, nacionalidad, a veces han cometido fraude, y ahora invocar esa prueba va a significar que, si un dominicano tiene un hijo, una hija con un extranjero el Oficial del Estado Civil, si tiene alguna duda de la paternidad le informara al Juez de Paz que se pronuncie, tendremos esa prueba. Eso es un gran avance.

Al concluir Dolores Fernández, como coordinadora de oficialías, y decirle a la clase política del país, que el Registro Civil significa democracia.

La tecnología

La miembro del pleno de la Junta Central Electoral también anunció que el pleno hará un importante aporte a través de las nuevas tecnologías ya que con una nueva ley la Firma Digital quedará registrada sustituyendo el papel.

Al afirmar que con la firma digital la JCE dará un gran salto, informó que el órgano electoral determinará qué hacer con los libros físicos, previa consulta.

Conclusiones:

“Que estamos nosotros este pleno de la JCE, en capacidad para responder y poner a tono con la realidad sobre el nuevo paradigma de registro civil, si estamos preparados, para ver lo que es el registro civil con estadísticas integrado, con servicios de calidad y para garantizar la seguridad jurídica, Si.

Porque este pleno tiene la voluntad y decisión de que Republica debe darse una nueva norma, como lo quiere el Estado Social Democrático y de Derecho”.

OEA: Estadísticas en América Latina

De su lado Rebeca Omaña, coordinadora de Programas de Registro Civil de la OEA, informó que en el mundo hay mil millones de seres humanos no registrados y que los niños y niñas menores de cinco años son los que siguen siendo los no registrados.

166 millones de niños y niñas de menos de 5 años sin registro de nacimiento, 3 millones de estos infantes viven en América Latina, mil millones de personas sin identificación, por lo que los retos son todavía grandes y, según la Unicef existe actualmente un 6% de subregistro de nacimientos.

Relacionado