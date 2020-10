Dodgers sin un cerrador definido para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con Kenley Jansen desalojado del rol de cerrador, los Dodgers de Los Ángeles tendrán más libertad para asignar a sus relevistas pensando más en el tipo de bateadores a los que tendrán que enfrentar, especialmente en la novena entrada.

Dicho eso, el presidente del equipo, Andrew Friedman, le dijo a David Vassegh de DodgerTalk que Jansen no será dejado completamente de lado.

“Vamos a necesitar que Kenley sea bueno, y tenemos cierto optimismo de que lo será”, dijo Friedman. “Ahora, si eso significa que será en la novena entrada o si eso significa una situación diferente, no lo sé. Pero para crédito de Kenley, él realmente dejó el ego a un lado. Podríamos nombrar a un montón de tipos diferentes con lo versátil que es nuestro bullpen en este momento. No hay duda de que Kenley nos ayudará a ganar la SCLN. Todavía no estoy seguro qué papel tendrá en cuanto a la sincronización del juego se refiere”, expresó según Las Mayores.

Sin decirlo, la gerencia hizo esto con Jansen la pasada postemporada. Se tomó la decisión de usar al abridor Clayton Kershaw como relevo en lugar de Jansen, con resultados desastrosos.

La gerencia de los Dodgers cree firmemente en la importancia de tomar decisiones a partir de los duelos específicos lanzador-bateador, a diferencia de los roles por entrada. En los tres partidos de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Padres, el manager Dave Roberts hizo cinco cambios de pitcheo en una entrada cuando Fernando Tatis Jr. llegó al bate.

Durante la temporada muerta se contempló a Blake Treinen como una opción para una situación como esta. Al igual que Jansen, Treinen no sólo ha sido cerrador, sino que también perdió ese trabajo en Oakland.

De los relevistas derechos de los Dodgers, el venezolano Brusdar Graterol tiene el OPS oponente más bajo por bateadores diestros (.408), pero también tiene el OPS oponente más alto por bateadores zurdos (.905).

El relevista con menor OPS de los toleteros zurdos es el dominicano Pedro Báez (.282), quien también tiene el mayor OPS de los derechos (.774).

“Lo bueno es que todos hemos obtenido outs importantes”, dijo Treinen. “En una temporada corta, cualquier cosa desde la sexta entrada en adelante se siente como que potencialmente puede ser una situación difícil. Entonces, sea cual sea el rol, la entrada, el enfrentamiento que Dave nos asigne, creo que nuestro bullpen está preparado y listo para ello”.