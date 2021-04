Dodgers molestos porque Tatis habría mirado señales del catcher antes de conectar jonrón frente a Bauer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES – En el sexto inning del juego del sábado contra los Padres, el abridor de los Dodgers, Trevor Bauer, permitió un jonrón del dominicano Fernando Tatis Jr. – su segundo del juego – ante una slider bien alejada del plato.

Luego del jonrón, Tatis imitó la caminada estilo Connor McGregor que suele hacer Bauer en la lomita. Bauer aplaudió a Tatis y al resto de los Padres por el “troleo”, diciendo que piensa que el béisbol necesita más de ese tipo de emociones, no menos.

Pero un día después, hubo un momento de ese turno del sexto inning que quizás sí molestó a los Dodgers. Un fanático subió a Twitter un video del segundo jonrón de Tatis ante Bauer, en el que se ve a Tatis mirando hacia guante del cátcher Will Smith antes del pitcheo. Bauer repasó el turno en su video blog.

“Esas son el tipo de cosas por las que en otros juegos te dan un pelotazo”, dijo Bauer. “Ahora, yo me tomo esas cosas con calma. Lanza el bate, haz todas esas cosas, está bien. Pero si vas a ver las señas, eso no está bien, y si lo vuelves a hacer, el equipo contra el que estás jugando probablemente no se lo va a tomar bien, y puede que tenga que pasar algo en el campo”.

“Eso es irrespetar a tu oponente, miras sus señas, cosas así. Mientras que los bat flips y celebrar con tus compañeros está bien, en mi opinión”.

Bauer, que no tiene problemas a la hora de buscar la opinión de sus colegas, le escribió a Tatis, diciéndole que le “preguntara de buena manera” si estaba tan desesperado por ver la seña. Tatis le respondió rápidamente con una foto alterada en la que sale él sosteniendo a un bebé con la cara de Bauer encima. En el tweet se lee “Tranquilo hijo”.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, también comentó sobre el asunto antes del último juego de la serie contra los Padres el domingo. Inicialmente, Roberts no sabía sobre el video que estaba dando vueltas por las redes sociales. Pero luego añadió que si Tatis, en efectivo, estaba mirando las señas del cátcher, los Dodgers ciertamente iban a molestarse con el torpedero de San Diego.

“Cuando hablas de mirar de reojo, esa no es la forma de jugar béisbol”, dijo Roberts. “Si ese es el caso, cosa que no sé, lo vamos a tomar en cuenta”.

Los Padres hablaron con los medios antes que los Dodgers, por lo que nadie de San Diego tuvo algún comentario inmediato sobre la situación.