Dodgers lanzan iniciativa a favor de personas vulnerables

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES — Los Dodgers, la Fundación de los Dodgers y iHeartMedia Los Angeles se han asociado con un amplio sector de comercios locales y organizaciones benéficas para aportar donativos a la lucha para combatir el COVID-19, a favor de las personas más vulnerables y empleados del sector de salud a nivel local.

A partir del martes, California Pizza Kitchen enviará un total de 200 pizzas al cuerpo médico del Centro Médico Ronald Reagan de UCLA en Westwood y al Centro Médico de UCLA en Santa Mónica. Una ayuda similar será brindada por otros comercios asociados a lo largo del mes de abril.

La ayuda humanitaria tendrá como fuente donativos económicos y en especie por parte de los Dodgers, la Fundación de los Dodgers, socios del club, jugadores y fanáticos. El club enviará todo lo recaudado a las organizaciones que más lo necesiten, aportando más de 100,000 platos de comida y US$100,000 en donativos en especie.

Entre los patrocinadores de los Dodgers que se han unido a esta causa se encuentran los siguientes: ARCO, California Pizza Kitchen, Dasani, Dunkin’ Brands of Southern California, Farmer John, Gatorade, Jack in the Box, Levy Restaurants, Mastercard, Postmates, Smart & Final Charitable Foundation y Southern California McDonald’s.

