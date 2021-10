¿Dodgers favoritos para firmar a Max Scherzer?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Max Scherzer tuvo otra excelente temporada en el 2021, pero no terminó exactamente como le hubiese gustado. Si bien el derecho dejó efectividad de 2.16 y en 16.2 innings en la postemporada, no pudo pasar del quinto inning en dos de sus tres aperturas y no pudo abrir el Juego 6 de la SCLN contra los Bravos debido a fatiga en el brazo.

Walker Buehler tomó la pelota con menos días de descanso de lo habitual en lugar de Scherzer pero pudo evitar que la temporada de los Dodgers llegara a su fin, pues un jonrón de tres carreras del puertorriqueño Eddie Rosario ante Buehler en el 4to inning le dio a los Bravos una ventaja que no volverían a perder en el triunfo por 4-2 sobre Los Ángeles.

Es posible que Scherzer haya lanzado su último pitcheo para los Dodgers, que tienen una serie de cruciales decisiones pendientes con sus agentes libres esta temporada muerta. Los Ángeles probablemente intentará traer de vuelta a Scherzer, pero el veterano de 37 años probablemente tendrá a muchos pretendientes.

Otros equipos que podrían ir por Scherzer son Gigantes, Angelinos, Medias Rojas, Azulejos, Filis, Astros, Cachorros, Rangers, Marineros, Mets, Yankees y el equipo de su ciudad natal, los Cardenales. Tampoco se descarta que los Nacionales traten de traerlo de regreso.

Mientras tanto, Jon Heyman, analista de MLB Network, ve a los Dodgers como los favoritos para firmar tanto a Scherzer como a Clayton Kershaw, quien también será agente libre. Heyman cree que, después de los Dodgers, los Angelinos son los otros favoritos para firmar a Scherzer, mientras que los Rangers serían el otro gran candidato para contratar a Kershaw, nativo de Dallas.

