VIDEOS: Dodgers dan primera estocada a Rays, con pitcheo de Kershaw y ofensiva de Bellinger

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- Los Dodgers de los Angeles ganaron el primer partido de la Serie Mundial este martes por 8-3 a los Rays de Tampa, gracias a una excelente salida de Clayton Kershaw y la ofensiva de Cody Bellinger.

Kershaw no defraudó esta vez a los Dodgers. Tiró seis entradas de un carrera y ponchó a ocho, ganó el encuentro

Cuando el torpedero dominicano Willy Adames se ponchó ante tres pitcheos para el segundo out del quinto inning del Juego 1 de la Serie Mundial, fue el ponche 200 para Kershaw en juegos de postemporada. En la historia del béisbol, sólo Justin Verlander ha ponchado a más bateadores en estas instancias, y el récord de Verlander de 205 está en la mira de Kershaw.

Kershaw empezó esta postemporada ponchando a 13 durante una victoria contra los Cerveceros en el Juego 2 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional. Pero tuvo un número más modesto en la Serie Divisional contra los Padres (seis ponches en el Juego 2) y en la Serie de Campeonato contra los Bravos (cuatro en el Juego 4).

Por su parte, no hubo ningún problema con el enorme batazo que salió del bate de Bellinger. Con un solo swing, puso a los Dodgers arriba 2-0 en el cuarto inning del Juego 1 de la Serie Mundial en el Globe Life Field.

Inició la Serie Mundial “un poco adolorido”, según su manager Dave Roberts, pero el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2019 le conectó un bambinazo a Tyler Glasnow en el cuarto inning, para inaugurar la pizarra ante los Rays.

