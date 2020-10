Dodgers, a una victoria del título después de 32 años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ARLINGTON, Texas.- Desde que Orel Hershiser ponchó a Tony Phillips de Oakland en la final de la Serie Mundial de 1988, los Dodgers de Los Ángeles han jugado 5.014 partidos de temporada regular y 113 más en la postemporada en busca de su próximo título. Han gastado $3.69 mil millones en nómina de jugadores durante 32 temporadas.

Una victoria más y ese escurridizo séptimo campeonato será suyo.

“Creo que será realmente acogedor para los jugadores, esta generación”, dijo Hershiser el lunes a la agencia de prensa AP, un día antes de que los Dodgers tomen una ventaja de 3-2 en la Serie Mundial en el Juego 6 contra los Rays de Tampa Bay. “Definitivamente es una victoria generacional para este grupo de muchachos y estoy pensando en los Kenley Jansens, Clayton Kershaws, Justin Turner, los muchachos que han estado aquí en todos los títulos de división”.

Kershaw consiguió su segunda victoria de la Serie el domingo, y Tony Gonsolin comienza el martes contra Blake Snell de los Rays. El novato derecho espera evitar que la Serie Mundial llegue al séptimo juego por cuarta vez en cinco años.

Si Tampa Bay logra ganar, Walker Buehler comenzaría el Juego 7 para los Dodgers el miércoles y Charlie Morton para los Rays en la final de la primera Serie en sitio neutral.

Gonsolin fue utilizado como abridor en el Juego 2, permitiendo el jonrón de Brandon Lowe en la primera entrada, que duró solo cuatro outs y se llevó la derrota cuando los Rays ganaron 6-4. El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que ve al derecho de 25 años como un abridor tradicional esta vez y espera cinco o seis entradas de él.

“Es principalmente una prueba de la vista porque ha demostrado que cuando rueda, saca zurdos y diestros. Cuando no lo está, se puede ver que no está en el punto “, dijo Roberts. “Creo que para mí, es simplemente dejar ir a Tony hasta que no sea tan efectivo como creemos que debería ser”.

Los Ángeles, con una nómina líder en las Grandes Ligas de $95.6 millones en la temporada acortada por la pandemia, ha superado a los Rays de bajo presupuesto, 28 entre los 30 equipos con $ 29.3 millones. Los Dodgers han superado a los Rays 29-21, los han superado en .264 a .228 y los han superado en jonrones 11-8 con una ofensiva liderada por Corey Seager (.471, dos jonrones, cuatro carreras impulsadas), Max Muncy (.389, seis carreras impulsadas) y Justin Turner (.364).

Mientras que Manuel Margot (.400), Kevin Kiermaier (.375, dos jonrones, tres carreras impulsadas) y Randy Arozarena (.333, dos jonrones, tres impulsadas) han producido, Austin Meadows (.154), Joey Wendle (.133) y Mike Zunino (0 de 13) ha tenido problemas. Lowe (3 de 21, tres jonrones, seis carreras impulsadas) ha sido acertado.

El mánager de los Rays, Kevin Cash, dijo que planea formular su alineación para protegerse contra una salida corta de Gonsolin seguida de cambios de derecha a izquierda. Espera que Snell lance agresivamente.

“Simplemente no hemos hecho un trabajo suficientemente bueno para establecer que vamos a obtener outs dentro de la zona al principio del conteo”, dijo. “Pero los Dodgers hacen un trabajo tremendo al ver lanzamientos, profundizar en el conteo, bastante valientes al batear con dos strikes”.

Mookie Betts tiene 5 hits en 22 turnos (.227), pero ha provocado a los Dodgers con una defensa superior y cuatro bases robadas, tres menos que el récord de Lou Brock en la Serie Después de vencer a los Dodgers con Boston en la Serie 2018. Betts fue adquirido por Los Ángeles en un intercambio en febrero pasado y firmó un contrato por $365 millones hasta 2032.

“Conseguimos un robo”, dijo Roberts. “Y estoy muy agradecido de que el trato se haya hecho porque no solo nos ayuda este año, sino que nos ayudará para la próxima ola de jugadores jóvenes y realmente mejorará lo que tenemos como cultura en el futuro. Y afectará a los jugadores que aún no han sido seleccionados por los Dodgers”.

Tampa Bay ganó su primer título de división desde 2010 y está en la Serie por segunda vez, luego de una derrota de cinco juegos ante Filadelfia en 2008. Los Rays y Kevin Cash han impresionado a Roberts con su implacabilidad, evidenciada por su recuperación en la novena entrada para ganar.

“Juegan el juego de la manera correcta. Son trituradoras”, dijo Roberts. “Él equilibra la analítica con solo observar a sus jugadores. Confía en sus jugadores. Sus jugadores son muy desinteresados”.

Los Dodgers han ganado un récord de 24 banderines de la Liga Nacional, la mitad desde que se fueron de Brooklyn a Los Ángeles después de la temporada de 1957, pero son sextos en títulos de Serie Mundial detrás de los Yankees de Nueva York (27), Cardenales de San Luis (11), Medias Rojas de Boston y Philadelphia / Oakland Athletics (nueve cada uno) y New York / San Francisco Giants (ocho).

Kershaw hizo su debut con los Dodgers en 2008 y los ha ayudado a ganar ocho títulos consecutivos del Oeste de la Liga Nacional y banderines de la Liga Nacional en 2017, 18 y este año. Jansen ha estado con Los Ángeles desde 2010, Turner, Joc Pederson y Pedro Báez desde 2014, Corey Seager y Kiké Hernández y Alex Wood desde 2015.

Un modelo de estabilidad bajo la familia O’Malley durante casi medio siglo a partir de 1950, los Dodgers fueron vendidos a la división Fox de Rupert Murdoch’s News Corp., en 1998, luego a Frank McCourt en 2004 y a Guggenheim Baseball Management en 2012.