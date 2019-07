Documentos Odebrecht revelan tres nuevos implicados; expediente Procuraduría los omite

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.- Otros tres nuevos nombres vinculados al caso de soborno de la empresa brasileña Odebrecht salieron a la luz pública la noche de este lunes, tras ser presentada una investigación por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPI).

Según el listado de sobornados del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, presentado por el CIPI, el economista Andrés Dauhajre, es identificado como dueño de la empresa Baker Street Financional, la cual recibió pagos de Odebrecht ascendente a US$3,383,000.

Los registros estudiados por dicha comisión aseguran que Dauhajre utilizaba el nombre de “García Careca” y “Comissao”, como claves para esconder sus transacciones.

José Manuel Guzmán Ibarra, sub administrador de negocios gubernamentales de Banreservas, es otro de los nombres que relucen en esta investigación.

Guzmán Ibarra ofreció asesoría a Odebrecht y es el dueño de la empresa Grupo Shophus Lanx que recibió un pago de 100 mil dólares para Punta Catalina a través de Klienfeld Services, una de las empresas en el esquema de sobornos de Odebrecht.

La pasada semana Guzmán Ibarra renunció a su posición que desempeñaba desde el 2004, asegurando que en su carta de renuncia que es el único responsable de sus decisiones personales y que debe “atender con urgencia dichos asuntos”.

La tercera empresa offshort mencionada en este informe y olvidada en el expediente presentado por la Procuraduría lleva el nombre de Value Added Finance Inc, que funge como presidente José Gregorio Salcedo Llibre, quien es presidente del Consejo de la Bolsa de Valores del país y consultor financiero externo de la vicepresidencia ejecutiva de la CDEEE.

Mediante la empresa Innovation Research Engineering And Development LTD, vinculada en el caso Odebrecht, Value Added Finance Inc recibió un desembolso de 500 mil dólares para Punta Catalina, con el apodo “Tigres”.

Anuncios

Relacionado