Doctora Sarah L. Machado llama a los padres a prestar más atención al comportamiento de los hijos

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La doctora Sarah L. Machado, experta en asuntos Penales y Familiares, hizo un llamado a los padres dominicanos para que presten más atención al comportamiento de sus hijos en cuanto a la manera de vestir y actuar, así como orientarlos para que no sean objetos de ningún tipo de violencia de género como fruto de un posible tipo de provocación.

La reconocida abogada dominicana entiende que los menores de edad deben ser educados para que sean coherentes en sus actuaciones, que conozca realmente como deben de comportarse para que puedan ser en el futuro hombres y mujeres de bien, deplorando que algunas responsabilidades en el comportamiento de los hijos se le quieran atribuir al Estado, cuando es un deber supremo de los padres que deben forjar su educación moral desde temprana edad.

La doctora machado por otro lado resaltó el papel de las hermanas Mirabal que no solamente enfocaban su lucha en contra de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo si no que también instaban a las mujeres a obtener conocimientos y educación sobre el papel de estas en la sociedad y entiende que si las mujeres no se educan, no se capacitan como tal, jamás dejarán de ser subordinadas.

Analizó la realidad de que sólo se habla de la no violencia contra la mujer pero que existe la no violencia contra el hombre porque la ley es intrafamiliar, es decir, que no es exclusivo para la mujer porque así como el hombre es acosador, instigador, que doblega muchas veces a las mujeres dentro del hogar, también ocurre el caso contrario.

Calificó como prioritaria y fundamental la educación sobre los valores y principios familiares porque el hecho de que una persona tenga un grado de educación profesional no significa que tienen educación moral en cuanto al hogar, lo que demuestran las estadísticas que señalan que el 26 por ciento de los feminicidios son ejecutados por profesionales.

Dijo ser de opinión que el estado dominicano no ha tenido como prioridad el combate a ese problema porque a pesar de las modificaciones a las leyes, en la implementación de dichas modificaciones no se capacitó a ninguno de los fiscales, a los integrantes de ministerios y organismos que trabajan con el tema.

Denunció que solo se escuchan y se conocen los casos de la población media baja y rara veces se escucha de la población media alta por lo que es lamentable que la clase alta oculta esos casos, básicamente por la mujer perteneciente a esa esfera social que no da cuenta de lo sucedido para no ser señalada o perder su estatus social convirtiendo las estadísticas en irreales y en adicción a eso, numerosos sucesos son disfrazados o cambiados de categoría para no engrosar los números.

Al participar en un encuentro sobre la no violencia contra la mujer organizado por la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Nueva York, bajo el patrocinio de la aspirante a Diputada del Exterior Servia Iris Familia, la doctora Machado deploró que se denomine a la mujer como el sexo débil ya que el simple hecho de engendrar una criatura y traerla al mundo, criarla, darle educación, enseñarle la moral y la gratitud, es una muestra fehaciente de la fortaleza que posee la mujer.

Por Luis Aníbal Medrano S.

