Doctora conducía yipeta tiroteada por PN en Mao dice si no hubiese frenado no estaría viva

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora Silvia Peñaló, cuya yipeta fue tiroteada por agentes de la Policía Nacional en el municipio de Mao, aseguró este viernes que si no hubiese frenado su vehículo actualmente no estaría viva.

“Inmediatamente yo siento las balas sobre mí vehículo, yo digo: ¡oh pero es conmigo el problema!, suerte que yo atiné a frenar y no a acelerar, porque con los nervios yo se que podía haber pisado el acelerador y si lo pisaba yo no hubiese estado haciendo este video hoy , porque ellos hubiesen entendido que yo estaba emprendiendo la huida y eso no fue, yo frené de golpe”, manifestó al narrar su versión de los hechos.

En un video difundido en la redes sociales, Peñaló que al detente su vehículo le pasaron miles de pensamientos en su cabeza, como que su familia se iba a quedar si ella y que le pasaría como a la arquitecta que fue asesinada cuando salía de un cumpleaños en Boca Chica.

“Oré, me agaché para que las balas no me dieran, porque las veía una a una salir del arma del policía que estaba en mi cristal, porque eran seis y yo no sabía qué hacer, y yo decía: Dios mío permíteme bajar el cristal y sacar un mano para que ellos vean que soy una mujer, permíteme, dame tiempo. Y aún yo bajando el cristal seguían las balaceras, señores por eso digo que es un milagro (estar viva)”, detalló.

La doctora dijo que andaba sola y que los agentes de la PN no la mandaron a detener a punta de pistola.

Por su parte, la Policía Nacional informó que investiga el incidente ocurrido el jueves y explicó que el vehículo tenía las mismas características de otra yipeta, supuestamente abordada por presuntos delincuentes, que el pasado miércoles protagonizaron un incidente en el sector Sibila, donde una persona resultó herida de bala y fue colectada una pistola Glock 40 y varios casquillos 9mm.

