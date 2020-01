Doctora Ayúdeme: Embarazada por el padre de mi mejor amigo

Querida doctora,

Te estoy escribiendo llorando. Tengo 19 años y estoy embarazada. Acabo de comenzar la universidad. El hombre que me dejó embarazada es el padre de mi mejor amiga. Me dijo que siempre le había caído bien y que su hija sabe que le gusto a su padre. Ella se burlaba de mí de vez en cuando, pero no sabía que estábamos teniendo relaciones sexuales.

Un día necesitaba algo de dinero y le pedí que me ayudara. Me dijo que podía ir por él a su lugar de trabajo. Fui y él me entregó el dinero y me fui. En otra ocasión, necesitaba más dinero para comprar dos libros. Mi padre me envió el dinero, pero mi novio tenía un problema y se lo presté, sin embargo, no me devolvió el dinero a tiempo.

Mi amiga le dijo a su padre que necesitaba dinero. Me llamó y me dijo que volviera a encontrarme con él en la oficina, pero debería estar preparado para darle algo. Fui preparada. Tuvimos relaciones sexuales sin protección y aquí estoy llorando porque estoy embarazada y no sé qué hacer.

Este hombre no quiere al niño, pero sé que el aborto es asesinato. Entonces, ¿qué sugieres que haga?

La última vez que mi novio y yo tuvimos relaciones sexuales, usó un condón. Nunca hemos tenido relaciones sexuales sin protección, por lo que no podría decirle que este niño es suyo. Al mismo tiempo, no puedo decirle a mi amiga que quedé embarazada de su padre.

Le dije a mi abuela que me había perdido el período y ella me dijo que si estoy embarazada, se quedaría con el bebé para que yo pueda continuar mi educación. Estoy dependiendo de usted Pastor para su consejo.

— DT

La Doctora responde:

No puedo alentarte a qué intentes proteger a este hombre abortando. No te protegió cuando estaba teniendo sexo contigo. No pensaba en su familia. Quería gratificación sexual y lo consiguió, y ahora te ha puesto en serios problemas.

Sí, cometiste un error, pero él es mucho mayor y debería haber sido más sabio. Dices que estás embarazada y solo a tu abuela solo le dijiste que perdiste el período. Tu abuela es inteligente, por lo que te dijo que si estás embarazada se quedará con el bebé para que puedas continuar tu educación. La abuela lo sabe mejor.

Estoy segura de que no querías venderte. El padre de tu novia se alegró de tener la oportunidad de tener sexo contigo. Por otro lado, eras bastante ingenua. Tienes novio y tomaste dinero de tu padre para ayudar a tu novio y luego volviste al hombre en busca de ayuda financiera.

No piensas en la esposa de este hombre ni nada de eso. Continúa yendo a la universidad y haz tu mejor esfuerzo. Es posible que no pueda dar todas las materias, pero nunca abandones la universidad. Dile a tus padres la verdad. Debes hacerle saber a tu mejor amiga que su padre te dejó embarazada; no deberías ocultarle eso a ella. Tu novio debe saber que estás embarazada, pero no es de él. Sin embargo, no sugeriría que le expliques todo.

Tu Doctora Controversia.

