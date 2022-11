Doctor Tapia Mendoza pondera méritos y trayectoria de Tallaj Junior para elegirlo diputado de ultramar por FP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El prestigioso pediatra doctor Juan Tapia Mendoza, ponderó los méritos y la trayectoria con que cuenta el emprendedor Ramón Tallaj Junior para ser elegirlo diputado de ultramar por Fuerza del Pueblo (FP) en las elecciones congresuales de 2024.

El galeno describió como un hecho histórico para la comunidad el anuncio de Tallaj Junior el sábado de lanzar su precandidatura por FP en la circunscripción #1 de Estados Unidos, diciendo que por primera vez se tiene a un hijo no solamente dominicano, de Santiago, de Washington Heitghs, que ha trabajado en organizaciones comunitarias llevando ayuda humanitaria física y espiritual.

“Ramón es una gente de nosotros que vive aquí, es empresario aquí que conoce los problemas de la comunidad muy bien por toda la experiencia organizando organizaciones como Corintio, organizaciones dominicanas, en la iglesia católica, el IPA y con SOMOS al lado de su padre”, explicó Tapia Mendoza.

“Es la persona idónea para estos tiempos”, precisó.

“Para ser diputado hay que saber el rol de los diputados. Creo que son tres funciones pero después de eso, una persona que es economista, activista social, simpatizante de teorías políticas, empresario humanista, miembro de varias juntas directivas y organizaciones que se dedican a hacer el bien, relaciones con el alcalde, la gobernadora y con los que mueven el país en los ministerios de salud pública, educación, los comedores económicos que son gentes que trabajan con nosotros en cada operativo hay que conocer la diáspora de cada comunidad”, añadió Tapia Mendoza.

Recordó el reciente operativo dental en el Polideportivo de Moca, donde estuvieron junto al senador de la provincia Espaillat, Carlos Gómez, la gobernadora.

“El pueblo entero se suman cuando te ven dedicándote y va a ser como una bola de nieve que en la medida que las personas vayan viendo quienes están con Ramón, muchos indecisos van a decidir”, explicó.

“Y muchas personas que decidieron antes de tiempo, sino regresan no van atacar a Ramón, no va a quedar una enemistad que después de que gane, no se sienta que tiene apoyo de los resentidos”, dijo el pediatra.

Tapia Mendoza también habló en el lanzamiento de Tallaj Junior como parte de la estructura dirigencial de FP, cuya mayoría de dirigentes estuvieron presentes en el evento celebrado en el restaurante “Cocina Taller” en la calle 203 del vecindario Inwood en el Alto Manhattan el sábado 19 de noviembre 2022 en la tarde.

