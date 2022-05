“Doctor Strange 2” evoca la mayor apertura de 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES. – La temporada de películas de verano ha tenido un comienzo de gran éxito gracias a ” Doctor Strange and the Multiverse of Madness “. El gran espectáculo de superhéroes recaudó aproximadamente 185 millones de dólares en venta de boletos en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, dijo el domingo Walt Disney Co.

No solo duplicó con creces la apertura de la primera “Doctor Strange”, que se estrenó con $85 millones en 2016, sino que también es la mayor apertura del año, por delante de los $134 millones de “The Batman”; el segundo más grande de la pandemia, detrás de “Spider-Man: Far From Home” con $260.1 millones; y el sexto más grande de todos los tiempos a nivel mundial.

A nivel internacional, le está yendo aún mejor con un estimado de $ 265 millones desde su apertura el miércoles. En total, “Doctor Strange 2” ya ha recaudado 450 millones de dólares.

Spider-Man debe, al menos en parte, agradecer el debut masivo. El poderoso hechicero de Benedict Cumberbatch apareció de manera destacada en “ Spider-Man: No Way Home ”, que se ha convertido en la tercera película más grande de todos los tiempos desde su estreno en diciembre. “Doctor Strange 2” comienza varios meses después de los eventos de “No Way Home” y trae a Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen, quien se hizo aún más popular gracias a la reciente serie de Disney+ “WandaVision”.

La película también tiene una huella gigantesca. Se proyecta en 4.534 cines solo en los EE. UU. y Canadá, que según Disney es la séptima apertura más amplia de la historia. Las pantallas de formato premium, incluidas IMAX y 3D, representaron el 36 % de la taquilla general.

“La temporada de éxitos de taquilla de verano ha tenido un comienzo estruendoso con ‘Doctor Strange’, una excelente señal para la lista fenomenal que se avecina”, dijo Rich Gelfond, director ejecutivo de IMAX, en un comunicado.

La temporada de películas de verano de Hollywood generalmente comienza a principios de mayo y se extiende hasta fines de agosto y, aparte de los últimos dos años, representa regularmente más de $ 4 mil millones en ventas de boletos (o alrededor del 40% de los ingresos brutos del año).

Sam Raimi dio un paso al frente para dirigir “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, cuya realización supuestamente costó alrededor de 200 millones de dólares, aunque esa cifra no tiene en cuenta los muchos millones más gastados en marketing y promoción.

Durante el fin de semana, la película fue tendencia en las redes sociales por todo, desde sus numerosos cameos hasta un animado debate sobre su clasificación PG-13 y si los elementos de terror justificaban o no algo más restrictivo.

“Esta es una victoria total para la industria para la cual los últimos dos veranos casi no existieron en términos de taquilla”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Marvel ha estado iniciando los veranos durante más de una década. Este es un regreso a la normalidad”.

Quedaba poco para que otras películas se proyectaran en los cines. Parte de eso se debe al hecho de que muchos multicines eligieron llenar sus teatros con proyecciones de pared a pared de “Doctor Strange”. El crítico de cine Matt Singer tuiteó una foto de un AMC de Manhattan que ofrecía 70 proyecciones solo el jueves .

“The Bad Guys” de Universal y DreamWorks Animation cayó al segundo lugar en su tercer fin de semana con un estimado de $9.8 millones, mientras que “Sonic the Hedgehog 2,” de Paramount, quedó en tercer lugar con $6.2 millones.

“Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore” ocupó el cuarto lugar con 3,9 millones de dólares, lo que elevó su total nacional a 86 millones de dólares. Y en quinto lugar estaba otra película con el tema del multiverso, “Everything Everywhere All At Once”. Tuvo una ligera caída en su séptimo fin de semana, pero aún está acelerando junto con $ 3.3 millones adicionales de 1,542 pantallas en su séptimo fin de semana en los cines. La película A24 ha recaudado un total de 41,6 millones de dólares.

El éxito de “Doctor Strange 2” solo ayuda a impulsar las grandes películas de verano en camino, como “Top Gun: Maverick” el 27 de mayo.

“Tenemos una verdadera temporada de películas de verano en nuestras manos, algo que no podríamos haber imaginado hace dos años”, dijo Dergarabedian. “Ha pasado mucho tiempo.”

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, $185 millones.

2. “Los chicos malos”, $9.8 millones.

3. Sonic the Hedgehog 2”, 6,2 millones de dólares.

4. “Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore”, $3.9 millones.

5. “Todo a la vez, en todas partes”, $3.3 millones.

6. “El hombre del norte”, $2.8 millones.

7. “La Ciudad Perdida”, $2.5 millones.

8. “El peso insoportable del talento masivo”, 1,5 millones de dólares.

9. “Memoria”, $1.2 millones.

10. “Padre Stu”, $800,000.

