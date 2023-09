Doctor Rafael Lantigua ícono de la comunidad dominicana

En los tiempos difíciles, de esos que nunca imaginábamos que nunca llegarían, de esos que hasta hace muy poco eran más típicos de las películas que de la vida real. Sin embargo, como suele pasar en el día a día, a veces llegan acontecimientos y situaciones que nos sorprenden y nos dejan sin aliento; giros de 360º grados que nos cambian de repente y nos invitan a reflexionar. Como es caso del coronavirus que aterrizó en nuestras vidas sin pedir permiso y asimismo es como arrasa con todo lo que se encuentra por delante: en silencio y a gran velocidad. En ese momento clamábamos a Dios por tal situacion, ahí llegó la mano amiga del doctor Lantigua, que sin medir las consecuencias personales y el riesgo sanitario estuvo al lado de su comunidad.

En la situación actual me resulta complicado plasmar el agradecimiento real que siento por el doctor Rafael Lantigua, de poder decir estoy en salud, no sólo me habéis tratado a mi, también trabajar por tantos años en favor de la comunidad. Poniendo todo su conocimiento a favor de los más necesitados, además ayudando a otros colegas recién llegados para abrirse paso en esta gran ciudad. Gracias por cada instante, por cada diagnóstico y por cada decisión. Gracias a todo el personal bajo su mando por hacer posible alcanzar la perfección.

Gracias doctor por esos apretones de manos a cada uno de sus pacientes.

Gracias en nombre de la comunidad por su cercanía, por acompañarnos siempre, por cada cosa y gracias por su dedicación, por su vocacion de servicio y por poder hablar en nombre de quienes necesitan de usted, junto a otros héroes que siguen trabajando para que no nos falte de nada, usted es nuestra única esperanza. Qué mejor regalo de cumpleaños puedo darle, que hacer pública mi gratitud por su trayectoria.