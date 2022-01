Doctor Puello Herrera: Pandemia comienza a decaer, “no hay ninguna duda de que es así”

Comparte esta noticia

El galeno predice que la letalidad seguirá siendo muy baja

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor José Joaquín Puello Herrera vaticinó que la pandemia del Covid-19 comienza a decaer, “no hay ninguna duda de que es así”.

Puso como ejemplo a Sudáfrica, donde a pesar de que allí fue donde nació la variante Ómicron, sin embargo, los casos de contagios del virus registran en esa región la tasa más baja a nivel mundial.

Asimismo, recordó que el Consejo Mundial de Métrica de la Salud ha vaticinado que, para finales de marzo de este año, alrededor de la mitad de la población mundial estará contagiada por la nueva variante.

“Pero la letalidad seguirá siendo muy baja”, predijo de manera optimista.

“El virus comienza a retirarse”, enfatizó el galeno al ser entrevistado por los periodistas Ramón Puello Báez y Geraldino González, en el programa Revista Telequince, donde también citó como buen augurio que los casos del Covid-19 han estado disminuyendo en los Estados Unidos.

“Eso quiere decir que el Ómicron ha ido contagiando una vez más y más personas y por lo tanto comienza su retirada”, sostuvo.

Manifestó que otra información positiva es que Ómicron no va a dañar, en esta nueva fase, como lo hizo la variante Delta, sino que va a convivir con nosotros por un tiempo.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado a tener mucho cuidado porque el virus muta, pero que en esa misma media habrá muchos más medicamentos para detener la replicación de la enfermedad.

“Esos antivirales van a permitir que, si uno los utiliza en los primeros días del contagio, uno puede detener la replicación del virus”, sostuvo.

Manifestó que el período de incubación del Ómicron es de 72 horas, por lo que más temprano que tarde la ciencia médica va a determinar ese tiempo exacto, para fines de contra atacar.

“Hay un anti viral contra la influenza que detiene la replicación del virus, y se llama AT002. Tiene un nombre como de zapote, y si es así, eso significa que el mundo va a experimentar en pocas semanas el uso de medicamentos que pueden detener la replicación del virus”, precisó.

Como aspecto positivo el galeno adujo que estudios han determinado que tiempo que dura el virus en el aire para contagiar es de 20 minutos.

“Quiere decir que nosotros estamos en un ambiente y hay alguien contagiado, el virus que él exhala con la tos o al hablar dura 20 minutos, pero ya a los 5 minutos el virus comienza a morir, lo que quiere decir que uno no se contagia en los 20 minutos sino en los primeros cinco por la carga viral”, subrayó.

La vacuna

En otro orden, recalcó que la vacunación que la tercera y cuarta dosis lo que significa es que el organismo tendrá mayor cantidad de anticuerpos, y por lo tanto la enfermedad atacará de forma leve.

Asimismo, valoró los estudios que han determinado que los niños se infectan menos en las escuelas y colegios. “Eso tiene también otra arista, y es que para que eso ocurra hay que vacunar también a los profesores y a los padres de los alumnos”, enlazó.

El doctor Puello Herrera certificó que científicamente se ha demostrado que el cerebro del niño que se queda en la casa, sufre.

“Hay un estudio muy reciente sobre la mala conducta de los niños en la casa, rebeldes, que quien salir, no obedecen a los padres, y todo eso porque no tiene la maya protectora que es la escuela”, indicó.

Aseguró que no es lo mismo para la enseñanza de un niño hacerlo a la distancia que de la manera presencial. “Se lo digo como conocedor que soy del cerebro, el cerebro no aprende igual cuando está solo el niño frente a una tableta o una computadora…uno aprende más cuando está con el maestro, porque el profesor no solamente enseña la materia, sino que va mucho más allá, con el gesto, la personalidad, en las cosas que dice fuera el contexto de la asignatura”, afirmó.

Dijo que es prudente y seguro que se inocule a los niños contra el covid-19.

