Doctor Leopoldo Artiles Gil: Un candidato excelente en sociología

Si el profesorado, algunos estudiantes y empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que sufragarin en las próximas elecciones, tienen más que sobrados motivos para celebrar con beneplácito la oferta de candidaturas a los más altos cargos, ante dicho certamen electoral a celebrarse a mediados de junio de este año, la Escuela de Sociología también los tiene con las aspiraciones a la dirección de esa escuela del Dr. Artiles Gil. La Universidad cuenta entre los aspirantes a rector al Doctor Jorge Asjana, a vicerrectores a la Dra. Rosel Fernández, Amparo Céspedes, Radhames Bautista López y Alexi Martínez, pero también cuenta con muy buenos candidatos a decanos, como Antonio Ciriaco y Francisco Acosta Pérez, en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales y Humanidades. La Escuela de Sociología, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, tiene esta vez un aspirante a director que es un excelente académico, tanto por su sólida formación en la sociología, cultura científica y general como por su ejercicio profesional y académico.

El Dr. Leopoldo Artiles es un académico de una larga vida, pues comenzó la carrera docente con la categoría de Ayudante de Profesor en 1978 pasando al año siguiente a la categoría de Profesor Provisional, en la Escuela de Sociología de la UASD, habiéndose investido de Licenciado en Sociología en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña hacia mediados de la década de 1970.

Hacia mediados de los 80, el Dr. Artiles Gil cursó los estudios de maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en la Ciudad de México. En el año 2002 concluyó los estudios de doctorado (PHD) en sociología en la Universidad de Minnesota, entidad de estudios superiores en la que también fue recipiendario del título de doctor, aunque no en la misma área de la sociología, aproximadamente un siglo antes, el gran ilustre dominicano don Pedro Henríquez Ureña.

En el ámbito académico, el Dr. Artiles ha incursionado en la docencia a nivel de grado en la UASD, APEC y UCE, mientras que en programas de posgrado ha impartido docencia en INTEC y PUCMM. Además, ha impartido clases de maestría en otras entidades extrauniversitarias. En la actualidad, por asuntos de orden administrativo, pese a todos los años que ha pasado por las aulas y su vasta formación académica, tiene la categoría de profesor adjunto y no la de titular que es la que debería tener.

Ha sido Coordinador de Cátedra de Sociologías Especializadas, en dos periodos consecutivos, desde el año 2014 hasta el actual 2022. Ha incursionado en escritos publicados y en ponencias en temas como Análisis del Discurso Político, Política y Estado, Sociedad Civil, Movimientos Sociales y Estado, entre otros. También ha incursionado en trabajos relacionados con la sociología de la educación a través de sus labores en el Centro Poveda. Durante varios años, después de concluir el doctorado, ha compartido las actividades académicas en la UASD con las de los servicios que ha prestado como técnico de muy alta calificación profesional en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

Quienes hemos tratado al Dr. José Manuel Leopoldo Artiles Gil, podemos hablar de su sólida formación, pudiendo dar cuenta que la misma lo convierte en un sociólogo y académico completo. No me gustan las comparaciones, pero si puede decir que no puede resultar tan fácil el tener una formación como la que tiene Artiles, no se trata de simulaciones o de una pose, porque comunicación hemos tenido. El autor ha podido darse cuenta de su formación en la teoría sociológica general, además manifiesta las destrezas para investigación sociológica y la gran cultura general y dominio de áreas historias especializadas.

En uno de los libros o publicaciones de León David, este sentenciaba en un breve aforismo o apotegma que quien compite destruye; cuando se trata de optar por posiciones basándose en destruir las imágenes de otros para alcanzar las posiciones eso es competencia en el peor sentido, destruyendo al otro, pero si el más capaz opta por un cargo tiene derecho a hacerlo y en el mejor de los sentidos.

Rara vez una persona con la capacidad y las condiciones humanas como las de Leopoldo optan en unas elecciones, lo mismo me atrevo a afirmar de Rosel Fernández y también de Antonio Ciriaco, como ya lo he declarado en artículos anteriores en días pasados. Creo que La Universidad está abocada a un momento muy interesante, pese al ambiente de pandemia que padecemos. Es decir, lo que en otros tiempos no era tan frecuente, ahora parece que no se trata de algo tan raro. Candidatos con muchas condiciones constituyen ahora una pluralidad.

El aspira a ser próximo director de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la cual pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, siendo él de esa estirpe humana de que hablamos. Enhorabuena, según el decir de los españoles y las españolas, Leopoldo será el próximo director de las Escuela de Sociología, no solo tiene esa formación que lo coloca en la excelsitud académica, sino que además es una persona de muchos valores morales como ser humano y muy educado en el trato con los demás, muy buen interlocutor.

Por Francisco Rafael Guzmán Fernández

