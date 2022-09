Doctor Julio Zurroza destaca auge de la blefaroplastia, un procedimiento que rejuvenece la mirada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Aunque existen un sin número de trucos de maquillaje para disimular una mirada cansada y los párpados caídos, con el paso de los años ha tomado un gran auge en la medicina estética, la blefaroplastia, una cirugía que rejuvenece la mirada, sostiene el doctor Julio Zurrosa.

Con el tiempo, en la piel de los párpados aparecen arrugas e imperfecciones, por lo que el porcentaje de personas que han optado por realizarse la misma ha ido en aumento, en especial tras la pandemia, gracias a que la mirada era el centro de atención.

“La blefaroplastía es un procedimiento donde se retira la piel y el tejido graso excedente del párpado superior e inferior, la finalidad es hacer que el paciente se vea naturalmente rejuvenecida, lo cual no cambia la mirada y tampoco se notan las cicatrices” explica el cirujano plástico oriundo de México, país que figura como el tercero a nivel mundial en cirugía plástica.

Destacó que los pacientes que se someten a esta intervención, (los cuales deben ser pacientes sanos o en caso de tener alguna enfermedad tenerla perfectamente bien controlada) “los cambios se empiezan a ver cuando termina el proceso de desinflamación que conlleva de 2 a 3 meses”.

El galeno, quien lleva 8 años ejerciendo la cirugía plástica, cuyo objetivo es poder ayudar a las personas a sentirse bien consigo mismas, aumentando su autoestima con resultados esperados, entre ellos a personas con quemaduras en el cuerpo; reveló que el exceso de piel puede regresar muchos años después pero no igual, previo a la cirugía.

“El exceso de piel puede regresar en un período de entre 8 a 10 años, sin embargo, en mi práctica he podido notar que un paciente a 10 años de su cirugía no regresa a la cantidad de piel con la que se operó, es muy raro que una blefaroplastia se deba de hacer a los 8 o 10 años. Sí puede volver el exceso de piel, ya que es genético, pero no se llega al nivel previo a la cirugía.

