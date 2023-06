Doctor Ernesto Fadul muestra su desacuerdo con otorgamiento de nacionalidad dominicana a Vargas Llosa

Por: Pedro Hernández.-

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Ernesto Fadul mostró este miércoles su desacuerdo con el otorgamiento de la nacionalidad dominicana al escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

En ese sentido, dijo que el presidente Luis Abinader al parecer se dejó sorprender al entregarle la nacionalidad dominicana al escritor peruano, quien también cuenta con la ciudadanía española desde 1993.

“Yo no le daría ninguna nacionalidad, él no sabe lo que quiere, ese señor es muy controversial y tiene unas ideas muy extrañas”, destacó el reconocido medico sobre Vargas Llosa al considerarlo como una persona no grata en el país.

Fadul se expresó en esos términos al ser entrevistado en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, bajo la conducción del comentarista Jaime Rincón, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese mismo orden, el facultativo refirió que como muy extraño el otorgamiento de los premios Nobel, al dárselo en una ocasión a Winston Churchill en 1952, quien según éste tampoco lo merecía.

En otro orden, calificó de mala la situación del país, tras advertir que el presidente Abinader no ha querido relanzar su gobierno, debido a que varios de sus funcionarios son inoperantes.

“De los seis temas importantes del país el presidente de la República no ha resulto ninguna, como ha sido la haitianización, la alimentación, la inseguridad ciudadana, los precios de los combustibles, la salud y la educación”, subrayó.

En cuanto a la candidatura presidencial de Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que este ha sido el mejor síndico que ha dado Santiago, pero su organización política está sumida en un deterioro, por lo que asegurar que su candidatura no va a pasar.

