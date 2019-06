(VIDEO) Doctor Cruz Jiminián asegura no ha decidido si aspirará como Defensor del Pueblo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián indicó este jueves que aún no ha decidido si aspirará al cargo de Defensor del Pueblo para el período 2019-2025.

El galeno manifestó sentirse sorprendido con la propuesta depositada por un grupo de organizaciones en la Cámara de Diputados, a fin de ponderarlo como nuevo titular de esa institución.

“No he decidido si voy a aspirar. No tengo una decisión bien definida, así que les pido (a quienes lo respaldan) que me den un poco más de tiempo para analizar si conviene o no”.

Agregó que debe pensar si aspira o no, puesto que la última vez “teniendo un 98% en todas las encuestas, resulta que lo que hicieron fue un relajo, porque al fin y al cabo nada de eso se tomó en cuenta. Por eso yo voy a analizarlo”.

El médico agradeció a las organizaciones su respaldo y reconocimiento de su labor.

Un grupo de organizaciones depositó este miércoles una propuesta a la Cámara de Diputados de la República Dominicana la cual tiene la intención que el doctor Cruz Jiminián sea escogido como el nuevo Defensor del Pueblo para el período 2019-2025.

La propuesta fue recibida por el diputado por la provincia La Altagracia, Juan Julio Campos, quien es miembro de la comisión especial creada la semana pasada por la Cámara Baja para la selección de las ternas donde finalmente será escogido el sustituto de la señora Zoila Martínez Guante, cuyo tiempo en el cargo ya venció.

