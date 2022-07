Doctor Alejandro Asmar favorece aprobación Ley Extinción de Dominio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario y filántropo, Alejandro Asmar, se pronunció este lunes sobre la aprobación en segunda lectura del proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos, al considerarla una pieza clave para contribuir a la transparencia del quehacer político y público, por lo que debe ser debidamente consensuada por su impacto en los derechos ciudadanos y constitucionales.

Alejandro Asmar, quien además de servir a personas en condiciones precarias, siempre ha tenido una visión crítica en términos políticos, dice estar de acuerdo con el espíritu del proyecto, en cuanto a la no complicidad con la corrupción y el narcotráfico, sin embargo, también entiende qué hay varios puntos que aún deben consensarse y socializarse para lograr una Ley integra en todas sus dimensiones.

Sobre la aprobación a unanimidad y en segunda lectura, el pasado jueves, del proyecto de Ley en la Cámara de Diputados, el destacado médico considera que el presidente Luis Abinader se anotó otro logro en su gestión, que sumado a la independencia del Poder Judicial, lo consolidan como un Jefe de Estado ético y comprometido con la transparencia en el manejo de la cosa pública.

No obstante, cree que “Las buenas intenciones de nuestro amigo presidente no son suficientes para la aprobación de una Ley a la carrera y con parches, que pudiera ser objeto de inconstitucionalidad”.

“Independientemente de la no retroactividad de Ley o elusión fiscal, este proyecto es una muestra de trasparencia para combatir actos ilícitos, resaltó el reconocido filántropo.

También favorece que dentro del proyecto de Ley se sancione la expropiación de bienes obtenidos de manera ilícita, pero dentro del marco Constitucional y de igualdad a los derechos ciudadanos de a pie.

Asimismo, tras las múltiples opiniones y debates que ha generado el conocimiento, estudio y sanción de la pieza, Alejandro Asmar aprovechó para instar a los senadores a no incidental, ni festinar, la aprobación de la pieza cuando vuelva con modificaciones a la Cámara Alta, para que no paguen justos por pecadores y la soga no se rompa por lo más delgado.

Cuestionado sobre la opinión emitida por el candidato a diputado por el Distrito Nacional, Felipe Montilla de que el proyecto de Ley condenaba a los pobres a ser siempre pobres, opinó que tratándose de un conocedor de las leyes y una persona conceptuosa, amerita que se le invite al Senado de la República para escuchar sus argumentos.

El proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes Ilícitos es una normativa jurídica dirigida contra los bienes de origen o destinación ilícita con más de 12 años conociéndose en el Congreso Nacional y en este período gubernamental es cuando más cerca está de aprobarse.

Relacionado