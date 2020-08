Doc Rivers, tras ver a Jacob Blake tiroteado: “Este país no nos quiere”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La tensión en la burbuja de Orlando se ha disparado con los últimos acontecimientos vividos en Estados Unidos en relación al racismo y el movimiento Black Lives Matter. Recientemente hemos visto como Jacob Blake, un ciudadano afroestadounidense de 29 años, era tiroteado con hasta siete disparos por la espalda al intentar subir a su vehículo sin hacer caso a las indicaciones de la policía. La respuesta de uno de los agentes, a todas luces desmedida ante un ciudadano que en ningún momento se mostró amenazante o con intensión de agredir, ha hecho que las protestas en las calles de Estados Unidos vuelvan a recrudecer, y que desde Disney World, donde se encuentra reunida la mayor parte de la NBA, también se haya sentido el golpe.

Una de las voces más fuertes de la Liga, Doc Rivers, ha comentado lo acontecido haciendo referencia al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Todo lo que escuchas es a Donald Trump y a todos ellos hablando sobre el miedo. A nosotros nos matan. A nosotros nos disparan. Somos a los que se nos niega vivir en ciertas comunidades. Nos ahorcaron, Nos dispararon. Y todo lo que haces es escuchar como siguen hablando sobre su miedo”, recalca a los medios en videoconferencia sobre la Convención Nacional Republicana.

Mientras hablaba, a Rivers se le quebró la voz. A su clásico tono grave que todos conocemos se sumó la emoción por sentir que las cosas no han mejorado lo más mínimo y que siguen teniendo por delante un largo y tortuoso camino por recorrer, dando pasos en un país que no parece terminar de acogerles como iguales.

“Es asombroso cómo seguimos amando a este país mientras éste no nos ama a nosotros. Es realmente muy triste. Yo debería ser solo un entrenador, pero a menudo me recuerdan mi color. Es realmente triste. Tenemos que hacerlo mejor y tenemos que exigir más. Es gracioso. Protestamos. Envían a los antidisturbios. Van a Michigan con armas. No pasa nada”.

Padre policía

En su alegato, Rivers quiso dejar claro que en ningún momento va contra la policía como estamento estatal, sino que cree que eta debe cambiar parte de sus bases para que todos se sientan seguros ante ella. “Hay que cambiar la forma en la que se entrena para policía. Los sindicatos deben ser eliminados de la policía. Mi papá era policía. Yo creo en los buenos policías. No estamos intentando quitarle fondos o dejarlos sin dinero. Estamos intentando que nos protejan a nosotros al igual que lo hacen con todos los demás”, concluye.