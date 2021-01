Doc Rivers, sorprendido con Joel Embiid: “Es mejor de lo que pensaba”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Philadelphia 76ers enfrentaron este miércoles el que posiblemente haya sido su partido más complicado del curso. Tanto por la entidad de su rival, los Boston Celtics, como porque estos mismos les habían infligido una dolorosa derrota en primera ronda de los pasados playoffs.

Una historia que estuvo cerca de repetirse. Los problemas con las faltas limitaron la producción de Ben Simmons, el acierto en el triple les fue esquivo y el prometedor Tyrese Maxey se fue a casa con un rosco en anotación. Pero los 76ers contaban con Joel Embiid. El pívot camerunés demostró una vez más estar de dulce con un doble-doble de 42 puntos y 10 rebotes, además de un +15 en pista.

Embiid ha arrancado la temporada a un nivel excepcional. Tanto es así que su rendimiento está sorprendiendo dentro de su organización. Quizá trabajadores con más tiempo dentro de la franquicia son conscientes de su inmenso potencial. Pero otros, recién llegados, están descubriendo a un jugador desconocido para ellos.

“Es mejor de lo que yo pensaba”, reconoció el entrenador jefe Doc Rivers tras ser preguntado sobre el nivel de su pupilo. “Sabía que era extremadamente talentoso pero tiene muchos más dones. Uno de sus puntos débiles, supongo, era su pase desde el poste. Y está siendo fenomenal en eso este año. Es difícil de defender.”

Los 42 puntos de Embiid vinieron precedidos de solo 19 intentos en tiros de campo, única vez en este curso en el que un jugador ha sobrepasado la barrera de los 40 tantos con tan pocos lanzamientos. Para ello apeló a la línea de tiros libres, a la que acudió en hasta 21 ocasiones.

Marcus Smart, escéptico con las faltas

En este punto en concreto ha querido incidir el cuadro rival dirigido por Brad Stevens. Los 76ers terminaron el encuentro con un total de 36 tiros libres anotados tras 45 intentos. Los Celtics solo probaron suerte en 20 ocasiones, con 13 aciertos.

Así, algunos componentes de la plantilla verde han mostrado su malestar con el elevado número de faltas pitadas a favor de los 76ers, concretamente sobre Joel Embiid.

“Es difícil. Especialmente cuando tenemos los brazos en alto, muchas él se mueve y pitan falta”, declaró Marcus Smart. “Quiero decir, yo también estaría on fire si cada vez que levanto los brazos o cada vez que me tocan voy a la línea de tiros libres. Es un poco complicado no coger el ritmo cuando lanzas 21 tiros libres solo y después te permiten agarrar en el otro lado.”

Estas declaraciones no tardaron en viajar hasta Pensilvania, donde Embiid respondió directamente al guard de los Celtics. “¿Marcus Smart me acaba de decir que me muevo mucho? Venga. Estoy seguro de que se conoce a sí mismo y también conoce su juego. Él hace mucho eso. Si ves baloncesto y estudias este juego, si realmente prestas atención durante los partidos, todo lo vemos: cada vez que pitan falta es porque me han hecho falta. El juego es físico. Otros equipos tienden a tratar de ser más físicos conmigo. Y supongo que soy más inteligente que todos los demás, porque simplemente lo aprovecho.”

¿Números de MVP?

Joel Embiid está cerrando el primer mes de competición con unos promedios de 26,4 puntos, 11,3 rebotes y 2,8 asistencias por partido, con un acierto del 54,5% en tiros de campo y del 36,8% en triples, ambos topes de carrera.

Con el camerunés en pista, los 76ers presentan un net rating de +10,1 en comparación con un registro negativo de -4,3 cuando está en el banquillo. Además, el ataque del equipo dirigido por Doc Rivers produce 114,7 puntos por cada cien posesiones con Embiid, cifra que cae hasta los 104,6 puntos cuando no está presente. Y lo más importante, los 76ers ganan y actualmente presentan el mejor récord de la Conferencia Este (10-5).

No es sencillo sacar valoraciones reales con una muestra de temporada todavía pequeña, pero las sensaciones y lo visto hasta ahora señalan que esta puede ser la temporada de Joel Embiid. Actualmente, el portal Basketball-Reference lo sitúa en segunda posición –tan solo por detrás de Nikola Jokic– en las primeras previsiones para el premio al MVP de la temporada. Algo que también comparten sus compañeros.

“No es una especie de nivel de MVP. Es, sin duda, calibre de MVP. Noche tras noche controla el juego”, señaló el alero Tobias Harris.