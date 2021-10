Doc Rivers quiere que Ben Simmons juegue hasta que sea traspasado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Ben Simmons vuelve a estar en Philadelphia. ¿Y ahora qué? Pues no está del todo claro. Con la situación actual, parece que lo más probable sigue siendo que sea traspasado en algún momento, pero hasta que eso suceda los 76ers deberán definir cuánto pretenden contar con él sobre el pista. El propio Doc Rivers habló recientemente sobre el tema, y reconoció que su intención es que Ben juegue, aunque dejó también claras ciertas dudas al respecto.

«Asumo que va a jugar, pero a saber. No puedo leerle la mente a nadie» afirmó el técnico. «Que juegue o no va a depender de lo que veamos esta semana, ya que parte con desventaja porque no ha estado con nosotros durante la pretemporada. Otro tema es si deberíamos meterle prisa y hacerle jugar cuanto antes. Lo que veamos de él estos días es lo que nos permitirá decidir qué hacemos de aquí en adelante».

Lo cierto es que parece lógico que, si el base vuelve a unirse a la disciplina del equipo, lo haga para jugar. Tiene incluso sentido de cara a un posible traspaso, ya que un buen arranque de curso podría terminar de animar a las franquicias indecisas a lanzarse a por él y a dejar de ser conservadoras. En este sentido, el arranque de temporada hará que las carencias de otras plantillas empiecen a salir a la luz, lo que también podría hacer que algunos equipos empezasen a pensar en Ben como refuerzo.

Doc fue preguntado también por la petición de traspaso, pero estuvo mucho más conciso en ese respecto, señalando que no tiene del todo claro cómo ha evolucionado la relación con el jugador en ese sentido: «Él ha expresado su deseo, pero veremos cómo funciona todo de aquí en adelante» finalizó.

