Doc Rivers: “Nos encantaría que Ben Simmons volviese con nosotros”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Ayer Ben Simmons reiteraba por enésima vez su intención de no volver a enfundarse la camiseta de los Sixers. Que el jugador tenía los días contados en Philadelphia era obvio, pero su rebelión procede de lo que él estima que fue una falta de respeto de Joel Embiid y Doc Rivers a su persona tras la derrota en semifinales del Este contra los Hawks. Compañero y entrenador insinuaron en sus declaraciones inmediatamente posteriores al partido que había dudas de si se podía construir un equipo campeón alrededor de SImmons. Ahora, con la pelota en el tejado de la franquicia, Rivers se ha pronunciado. “Te digo sinceramente que nos encantaría que Ben volviese y lo vamos a intentar”.

El técnico campeón con los Celtics en 2008 hacía una breve aparición en First Take, programa de ESPN dirigido por Stephen A. King. Allí ha dejado unos cuantos titulares. “No dije eso. Dije que no iba a contestar a esa pregunta en aquel momento. Al día siguiente lo dejé claro y lo sigo diciendo, podemos ganar con Ben” sentencia Rivers. Desafortunadamente para él, estas palabras parecen llegar a destiempo y con las decisiones ya tomadas en ambos bandos. Sin Ben Simmons sigue siendo jugador de los Sixers es porque no se ha llegado a un acuerdo que satisfaga las ambiciones de Daryl Morey, lo cual va a ser más complicado cuanto más nos acerquemos al inicio de la temporada y la situación se vaya recrudeciendo.

De forma paralela a esta entrevista, las oficinas siguen buscando soluciones después de amenazar con declararle la guerra a Simmons si finalmente no acude al training camp. Hace tiempo que el veredicto de este enfrentamiento no depende de qué parte acabe cediendo, sino de cómo y cuando Ben Simmons dejará de ser legalmente jugador de Sixers, pues en la práctica ya no lo es.

