Doc Rivers no continuará como entrenador de los Clippers de Los Ángeles

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Día de descanso de partidos este lunes, pero no de sobresaltos informativos en la NBA. Doc Rivers dejará de ser entrenador de Los Angeles Clippers con efectos inmediatos, tal como pudo adelantar el periodista Adrian Wojnarowski (ESPN).

A Rivers le quedaban todavía dos temporadas más de contrato en la entidad de la que es propietario Steve Ballmer.

La inesperada noticia llega poco después de la decepcionante eliminación de los Clippers en semifinales de la Conferencia Oeste, a manos de Denver.

Los Clippers cayeron de manera sorprendente ante los Nuggets cuando su sino era pelear por la corona de la conferencia con los Lakers. Su gran objetivo de la temporada era llegar a las Finales de la NBA —win now— pero Doc Rivers, Kawhi Leonard y cía quedaron eliminados bastante antes.

No ha trascendido todavía el motivo del fin de Doc Rivers como entrenador de los Clippers pero lo lógico sería que la dirección de la franquicia hubiera optado por cesar al veterano técnico. No en vano, Rivers desperdició una ventaja de 3-1 a favor en las semifinales del Oeste ante los Nuggets. Desgraciadamente para su currículum y legado, esta no era la primera ocasión que le ocurría algo parecido dirigiendo a equipos en los playoffs; era la tercera —segunda con Clippers—.

En el año 2015, ya le sucedió una situación idéntica en semifinales de conferencia peleando ante los Rockets: empezó la serie 3-1 arriba pero terminó diciendo adiós en siete partidos.

Para mayor deshonra, Rivers es el único entrenador de la historia que echar por tierra varias series en las que iba 3-1 por delante, según datos de Justin Kubatko (StatMuse).

En sus numerosas campañas al frente de los Clippers, Rivers nunca consiguió llegar a unas finales de conferencia. Lo mismo que los Clippers: desde su fundación en 1970 no las han alcanzado nunca.

Despedida de Doc Rivers

El ya ex técnico pudo despedirse de manera oficial con una nota de la que él mismo se hizo eco en su perfil de Twitter.

“Gracias a la Clipper nation por dejarme ser su entrenador y por todo su apoyo ayudándome a convertir esta franquicia en ganadora. Cuando cogí este trabajo, mis objetivos eran hacer de este un programa ganador de baloncesto, un destino para los agentes libres y brindar un campeonato a la organización. Pude cumplir muchos de mis objetivos, pero no verlos todos cumplidos. Aunque fue un final decepcionante para nuestra temporada, vosotros estáis ahí y sé lo que este equipo es capaz de conseguir con vuestro apoyo. Gracias a todos los jugadores, entrenadores y staff por ayudarnos a llegar hasta aquí. Y más importante, gracias a los fans. Pasamos por muchas cosas y estoy agradecido por mi tiempo aquí”.

Más victorias

Doc Rivers se marcha de los Clippers como el entrenador con mejor registro de victorias de la historia (356, 63,1 por ciento). En esta medición se tienen en cuenta los partidos de temporada regular.

Además, con 943 en sus 21 temporadas como técnico jefe en la NBA, Rivers ha quedado a solo dos triunfos de ingresar en el top 10 de entrenadores con más victorias.

Doc Rivers pone así fin a su etapa como entrenador de los Clippers después de siete temporadas en el cargo de jefe de la parcela técnica.

Posibles sustitutos

Algunos de los candidatos que Woj apuntó podrían estar ya en la carrera por el puesto de head coach de los Clippers serían Tyronn Lue y Jeff Van Gundy. Lue ejerció esta campaña como asistente de Rivers en el banquillo.

El proyecto de los Clippers, qué duda cabe, necesita un técnico contrastado y con experiencia de cara a la temproada 2020-21. El objetivo no será otro que ganar el anillo y si las cosas vuelven a ir mal, Kawhi Leonard y Paul George podrían salir al mercado al término del curso. A todas las partes les interesa dar con la tecla en el banquillo para no repetir el batacazo de este año en Orlando.