Doc Rivers detesta la forma en la que se define a Isiah Thomas en documental

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Doc Rivers, entrenador jefe de los Clippers, resulta otra de las voces públicas a las que chirrían ciertos aspectos del afamado documental The Last Dance, que extrae algunas confidencias de los Chicago Bulls de la temporada 1997-98; la última de Michael Jordan en la competición.

A juicio del veterano técnico (58 años), que en su etapa como jugador (de 1983 a 1996) coincidió en la pista como rival de MJ, el documental traslada un sesgo demasiado villano sobre Isiah Thomas, base y líder de los Detroit Pistons campeones en 1989 y 1990.

“Detesto la forma en la que definen a Isiah (Thomas) en el documental. Era un ganador nato y se comportaba como todos los jugadores que tienen ese tipo de mentalidad. Es de la ciudad de Chicago, como yo, y creo que es el mejor jugador de baloncesto que han dado las calles de Chicago. Que MJ jugara en Chicago creó una rivalidad especial entre ellos. Michael quería hacerse con la ciudad e Isiah no quería darle eso. La gente no ve ese tipo de cosas, solo ve los partidos con los Pistons. Pero eso era algo clave, fundamental. Isiah jugaba en los Pistons pero seguía teniendo casa y viviendo en Chicago. No quería llegar a Chicago y que solo se hablara de Jordan, así que por eso había mucha tensión en esos momentos”, podía contar Doc Rivers en el podcast de The Athletic, Hoops Adjacent, conducido por el periodista David Aldridge.

El entrenador de los Clippers, uno de los grandes candidatos al anillo esta temporada, también aprovechó su paso por el podcast para comentar algunas de las interioridades de su vestuario en estos días anómalos. Como por ejemplo, que posee un núcleo de jugadores enganchados a las aplicaciones para ligar.

“Tenemos un jugador que ha estado quedándose en una habitación de hotel porque acababa de llegar traspasado y todavía no tenía casa. También a tres o cuatro novatos que están viviendo solos en apartamentos. Dos de ellos acababan de romper con sus chicas cuando empezó la pandemia. Así que están bastante solos. Creo que están todo el día en aplicaciones como Tinder y todo eso. Es duro para ellos. No saben cocinar y no lo hacen habitualmente; tienen que enfrentarse a toda esta situación solos. Intentamos tener comunicación fluida con ellos, saber cómo están. Tenemos una reunión de Zoom cada semana”, pudo compartir Doc Rivers.

