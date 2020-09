Doc Rivers despierta el interés de los Pelicans y de los 76ers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Es una de las noticias de este atípico final de temporada: Doc Rivers ha dejado de ser entrenador de Los Ángeles Clippers. La debacle de los angelinos en playoffs, perdiendo una ventaja de 3-1 ante Denver Nuggets para alcanzar las finales de la Conferencia Oeste, se ha llevado por delante a uno de los técnicos más reputados de la NBA. ¿Quiere decir esto que se quedará sin banquillo para la próxima campaña? Puede que no.

Apenas horas después de conocerse su adiós a la organización californiana, Marc Spears de ESPN ponía sobre la mesa el nombre de dos equipos con interés en Rives: Philadelphia 76ers y New Orleans Pelicans. Según el citado periodista, la intención de ambas organizaciones sería tan clara como para haberse puesto ya en contacto con él de cara a cubrir sus vacantes de entrenador jefe.

La pronta ‘llamada’ a Rivers no asegura que vaya a acabar siendo contratado por Philadelphia o New Orleans, pero sí expresa un interés firme. Por el momento podemos decir que el ya ex entrenador de los Clippers ha entrado directamente en la lista de candidatos que gustan a ambas franquicias.

En cuanto a dónde podría encajar mejor, es difícil aventurarse. Los de Pensilvania llevan semanas siendo vinculados a Mike D’Antoni, lo que denota un deseo por cambiar drásticamente de estilo que no se daría con Rivers. Eso sí, para Doc supondría el continuar en la Liga formando parte de un equipo aspirante al anillo. La situación en Luisiana sería bastante distinta, ya que hay numerosas incógnitas, empezando por si Zion Williamson puede aguantar físicamente toda una temporada.

Consiga o no alguno de los trabajos, lo que queda claro es que Rivers sigue estando muy bien considerado en la NBA pese al sonado fracaso con los Clippers. Antes de empezar los playoffs una gran mayoría de analistas les daba como favoritos al anillo. Caer en semifinales de conferencia –techo de la franquicia en su historia– puso todos los ojos sobre la labor de un veterano técnico que ha pasado siete años al frente del vestuario sin llegar nunca a alcanzar la deseada meta: las Finales.