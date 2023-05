Doc Rivers despeja las dudas con Joe Embiid

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Philadelphia ganó el primer partido ante Boston sin Joel Embiid y el segundo lo perdió con él, y no de cualquier manera, sino de paliza. Tales datos, mezclados con la realidad de que el ya MVP de la 2022-23 se haya recuperado rápidamente de un esguince de ligamentos en la rodilla para poder jugar, han hecho dudar sobre si realmente está en condiciones de estar sobre el parqué.

Con es mezcla de sensaciones sobre la mesa, el propio Embiid atendió a los medios para explicar que con la dolencia que sufre debería estar unas cuatro semanas de baja. ¿Cuán real es esa situación? Doc Rivers, su entrenador, da un poco de claridad al asunto apuntando que le vieron realmente bien en el segundo encuentro de la serie ante los Celtics.

«Se veía bien y sus números fueron geniales. No jugamos bien como equipo, pero solo la velocidad a la que se movió, ya sabes, sus explosividad, estaba muy cerca de lo normal. Así que fue genial verlo así. Y lo que es más importante, fue genial para él poder hacerlo y ver que puede hacerlo teniendo después muy poca hinchazón. Era justo lo que necesitábamos averiguar. Obviamente no ganamos el partido, pero es un paso importante para nosotros», manifiesta el head coach de los 76ers.

Analizando cómo se desarrolló el Game dos de la eliminatoria, en el cual fueron barridos de la pista por 121-87, Rivers señala que la falta de intensidad de sus chicos fue la causa de un encuentro tan desigual.

«Viendo el partido, creo que hicieron todo lo que querían en ataque. No presionamos demasiado. No estábamos metidos en su circulación de balón…. Quiero decir, hoy hubo un par de posesiones en las que directamente parecía que estaban en una práctica de tiro. Simplemente estaban jugando sin nadie frente a ellos. No había resistencia… Y encima ellos no nos permitían eso. Entonces, si tienes delante un equipo no te permite moverte ni hacer nada, y luego tú, en el otro extremo, permites que se muevan, se va a producir un desajuste. Eso fue lo que sucedió», sentencia.

