Doc Rivers cree que Simmons merece un vídeo de homenaje en Filadelfia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Ben Simmons no podrá jugar en el que debería ser su regreso a Philadelphia tras el sonado traspaso. Sin embargo, parece que el nuevo jugador de Brooklyn Nets sí que viajará con el equipo, lo que supondría su primer regreso al Wells Fargo Center. El actual entrenador de los 76ers, Doc Rivers, cree que la franquicia debería realizar un vídeo de homenaje para agradecer el paso de Simmons por el equipo.

La era de Ben Simmons no terminó bien para los Sixers. Sin embargo, el base regaló muchos buenos momentos a los aficionados. Obviamente su final será lo más recordado, ya que las dos partes tuvieron un divorcio complicado. Pero, el que fue número 1 en el draft de la NBA de 2016, logró ganar el Novato del Año en 2018, participó en tres partidos All-Star y se asoció con Joel Embiid para devolver una competitividad que parecía perdida en la franquicia.

«Ben hizo muchas cosas buenas aquí. No terminó bien, eso es verdad. Pero eso es igual que los matrimonios y otras cosas que pueden no terminar bien. Él hizo muchas cosas buenas aquí. No sé si le haremos el vídeo de homenaje o no, pero si lo hiciéramos, no tendría ningún problema», reconocía el entrenador Rivers ante los medios de comunicación.

Será interesante ver la reacción del Wells Fargo Center cuando los Nets y Simmons lo visiten el próximo jueves. Lo esperado sería un recibimiento poco cariñoso. «Nuestros aficionados son tan silenciosos que me puedo imaginar que pasará nada», dijo Rivers utilizando la ironía.

Relacionado