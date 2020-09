Doc Rivers asegura defensa será factor clave para ganar séptimo juego ante Denver

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Mucho se está hablando, y con razón, de los vivido en los dos últimos partidos de las semifinales de la Conferencia Oeste que disputan Los Angeles Clippers y Denver Nuggets. Los californianos desperdiciaron primero una renta de 16 puntos y una de 19 justo después en sendas oportunidades para cerrar su clasificación para la siguiente ronda. Dichos tropiezos –hasta cierto punto inesperados– han levantado de la cama a viejos fantasmas, esos que recuerdan que la franquicia angelina nunca alcanzado en su historia las finales del Oeste.

Ante tal panorama, Paul George señaló que el equipo seguía confiando en sus posibilidades y que en ningún momento ha entrado en pánico. En una línea parecida se muestra Doc Rivers, quien recalca que “no hay ningún secreto” en lo que les ocurrió en los dos anteriores partidos y que si deben poner el acento en algo para ganar el séptimo partido, es en la defensa. “Las dos cosas que no hicimos tuvieron lugar en la defensa. Por un lado lanzaron casi un 60% en tiros de campo en la segunda mitad. Además, fueron a la línea de tiros libres en muchas jugadas”.

Para el técnico de los Clippers una acción determinante en el sexto encuentro fue la jugada en la que Jamal Murray quedó dolorido en el suelo sin que los árbitros señalasen falta. A partir de ahí entiende que todo cambió. “Creo que fue importante el momento en el que Murray se lesionó. Creo que es algo que forma parte de la naturaleza humana. Ves a un jugador caer, no tomas decisión alguna y lo siguiente que sabes es que están en la línea de tiros libres. Dale crédito a Denver; entendieron eso y comenzaron a ser agresivos”. Aunque esa acción provocase alguna decisión arbitral según el criterio de Rivers, la realidad es que ambos equipos acabaron la noche lanzando 27 tiros libres.

Evitar problemas de faltas

Doc quiere que su equipo defienda los 48 minutos en el Game 7, y para ello entiende que no pueden permitirse el perder jugadores por haber cometido demasiadas faltas personales. En el último encuentro Patrick Beverley fue eliminado cuando solo había jugado 18 minutos. Paul George acabó con cinco faltas en dos de los tres últimos partidos. El head coach de los angelinos recalca que deben estar concentrados para no verse abocados a no poder dar su mejor versión defensiva.

“PG no puede meterse en problemas de faltas. Creo que es algo que le ha ocurrido en al menos dos de los tres últimos partidos cuando en ocasiones ni siquiera estaba defendiendo a uno de los jugadores clave. Tenemos que mantenerlo en pista. El problema de faltas con nuestros bases y aleros ha sido muy doloroso en esta serie, y no solo en los últimos encuentros. Tenemos que mantenerlos sobre el parqué, porque si no lo hacemos no veremos obligados a tener quintetos en pista no deseables a nivel defensivo”, sentencia.

Confianza en Leonard

Kawhi Leonard tiene a estas alturas de su carrera un balance de 2-2 cuando se enfrenta a un séptimo partido de playoffs. El último, y quizás el más memorable, es el Game 7 que disputó en la pasada postemporada ante Philadelphia 76ers, el cual acabó con su mítica canasta tras tres botes del balón en el aro. Cuestionado por el rendimiento que podría tener su estrella esta noche, Rivers está seguro de que el escenario no le sobrepasará.

“Es alguien inquebrantable. No puedes garantizar si jugará bien o no porque es humano, todos los jugadores lo son; pero sí sabes que el momento nunca será demasiado grande para él. Eso es algo que ocurre con él, simplemente sabes que es así. Es reconfortante saberlo”, concluye.