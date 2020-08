DNCD apresa más de 20 prófugos buscados por autoridades extranjeras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), informó este martes de que ha capturado en la República Dominicana más de 20 extranjeros y criollos, quienes eran buscados por autoridades norteamericanas y francesas.

El organismo indicó que con en conjunto con agencias internacionales y la coordinación del Ministerio Público arrestaron en operativos de búsqueda y captura realizados en distintos puntos del país, a prófugos de la justicia, quienes se le imputan cargos de narcotráfico, fraude electrónico, homicidio, robo, agresión sexual, entre otros.

Explicaron que de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 285-04, sobre Migración, en su artículo No. 15, que establece que no serán admitidos en el territorio nacional extranjeros con antecedentes penales o prófugos de la justicia de su país, fueron entregados bajo custodia de miembros de esta Dirección, a agentes norteamericanos, para el traslado hacia los Estados Unidos, de los arrestados para su extradición o deportación.

En el mes de mayo fueron entregados a los Oficiales US. MARSHALS, quienes custodiaron hasta New York, JFK, en avión privado, en calidad de extraditados y deportados a los nacionales dominicanos Melvin Martinez, Domingo Saint Hilaire Rosario, Roberto Carlo Sabino y el estadounidense Jean Louis Gregory Carmelo por los cargos de narcotráfico, robo, fraude electrónico, porte de arma ilegal, respectivamente, que pesan en su contra en los Estados Unidos.

En fecha 12 de junio los dominicanos Fausto Jean Carlos Clase Polanco, Jorge Cruz Canela, Joel Almonte Núñez, y el puertorriqueño Darío Antonio Olivo Peña fueron entregados a los Oficiales US. MARSHALS, los cuales los custodiaron hasta Newark Liberty Intl., en avión privado, en calidad de extraditados y deportado por los cargos de narcotráfico, homicidio, robo, porte de arma ilegal en los Estados Unidos.

De igual forma, en el mes de julio los nombrados Fernand Simón Albert Vallee, Nacionalidad Francesa y Joni López López, Nacionalidad Dominicana, fueron entregados a los Agentes del Ministerio de Justicia de Francia, los cuales los custodiaron hasta ciudad de París, extraditados por los cargos de agresión sexual a un menor de 15 años, asesinato e intento de asesinato en banda organizada, respectivamente, que pesan en su contra en la República Francesa.

También fueron deportados o extraditados los estadounidense Josue Manuel Sánchez con cargos de Porte ilegal de Arma y Narcotráfico y Apollo Ray Johsen, acusado de Agresión Sexual a menores de edad, así como los nacionales Dominicanos Richard Montero, con cargos de homicidio y porte de arma ilegal, Arleny Reyes Núñez con cargos de fraude y Yeifry del Rosario por cargo de Narcotráfico.

Los nacionales dominicanos Félix Antonio Torres, José Francisco Guzmán, Cesar Campos, Ramón Danel Leonardo, Oscar Vladimir Palmer, Yamil Abreu, Kelvin Enrique Fernández y Luis Eduardo Velázquez permanecen bajo custodia hasta que culminen los procesos de deportación y de extradición por los cargos de Fraude, Narcotráfico, Homicidio y Lavado de Activos.

