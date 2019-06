DM viaja este sábado a El Salvador para investidura de Bukele

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina saldrá a primeras horas de este sábado desde la Base Aérea de San Isidro con destino a El Salvador, para asistir a la toma de posesión del gobernante electo de esa nación, Nayib Bukele.

La información fue ofrecida en un comunicado por la Presidencia de la República.

La ceremonia tendrá lugar a las 8:00 de la mañana (hora salvadoreña), 10:00 de la mañana (hora dominicana), en la Plaza Cívica “Capital General Gerardo Barrios”, Centro Histórico de San Salvador, indica el comunicado.

En abril pasado, el jefe de Estado dominicano recibió en el Palacio Nacional al presidente de electo de El Salvador junto a su esposa, Gabriela Rodríguez de Bukele.

Intercambio comercial entre RD y El Salvador

A enero de 2019, el intercambio comercial de la República Dominicana con El Salvador alcanza un monto total de US$ 7, 616,491.12, de los que US$ 721,239.78 corresponden a exportaciones dominicanas y US$ 6, 895,251.34 a importaciones realizadas desde este socio centroamericano, lo que se refleja en un saldo de balanza comercial negativo para nuestro país de US$ 6, 174,011.56.

Principales productos exportados hacia El Salvador

Las exportaciones de República Dominicana hacia El Salvador están basadas principalmente en productos del sector zonas francas como también de productos procedentes del sector nacional, pero en menor proporción.

Se destacan las exportaciones de resinas alcídicas, carne de res, desperdicios de papel, bombillas fluorescentes, hilaza, colorantes, entre otros productos.

En lo que respecta a las importaciones de la República Dominicana procedentes de El Salvador, los principales productos son: bebidas no alcoholicas, medicamentos por productos mezclados, papel higienico, entre otros productos.

