Djokovic y su lucha contra los jóvenes: “Les patearé el trasero lo que pueda”

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El serbio Novak Djokovic está decidido a hacer historia en el tenis a pesar de asumir la irrupción de nuevos jugadores que luchan por hacerse con el dominio en el circuito que hasta ahora ha mantenido junto a Rafael Nadal y Roger Federer.

El serbio, de 35 años, con 21 títulos del Grand Slam, solo uno menos que Nadal, el tenista que más grandes éxitos posee, pretende aprovechar el tiempo que aún le queda en su carrera para superar este registro y ser el jugador a batir, a pesar de la llegada de nuevos adversarios como el español Carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner, el danés Holger Rune o el canadiense Felix Auger Aliasime, a los que piensa “patear el trasero todo lo que pueda”, según indicó en una entrevista concedida a Eurosport.

“Alcaraz definitivamente parece alguien que tiene la intención de dominar el juego en los próximos años”, destacó el serbio, que disputa esta semana el Masters 1.000 de París.

“Creo que es bueno que haya algunas caras nuevas, pero no me rendiré. ¡Me aseguraré de patearles el trasero todo el tiempo que pueda! Quizá me patearán el trasero a veces, pero con suerte, será menos de lo que yo patearé el de ellos”, indicó el balcánico, que insiste en que no se rendirá.

“En primer lugar, tengo que decir que tengo una muy buena relación con todos ellos”, dijo Djokovic a Eurosport.

“Tengo un gran respeto por cada jugador de tenis, particularmente por los que están alcanzando la cima en el mundo del tenis porque entiendo cómo se sienten y qué es necesario hacer para lograr esas cosas”, añadió.

“Se necesita mucho compromiso, dedicación y trabajo duro, así que respeto a todos estos muchachos. Creo que es muy bueno para el tenis que tengamos muchachos jóvenes como Alcaraz, el número uno del mundo, liderando el camino y ganando un Grand Slam este año. Holger Rune, que se acerca, y, por supuesto, Jannik Sinner”, destacó Djokovic, que también subrayó el alto nivel de otros jugadores de una generación anterior.

“También hay otros un poco mayores como Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev, que ya se han establecido entre los cinco primeros, los 10 primeros del mundo y también han ganado títulos del Grand Slam”, recordó el ganador de veintiún grandes.

Djokovic considera como algo natural la llegada de nuevos jugadores que ocupen el lugar en el que han estado instalados durante muchos años Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray o Juan Martín del Potro, entre otros.

“Creo que es algo que era inevitable que sucediera después de los quince años de dominio de Nadal, Roger Federer, yo mismo, Andy Murray, Stanislas Wawrinka y Juan Martin del Potro. Han liderato este deporte y, por supuesto, habrá una nueva generación”, apuntó Djokovic.

“A muchas personas les preocupa si el juego está en buenas manos y si la gente presenciará este nivel y rivalidad después de la ‘era dorada’, por así decirlo. Pero también hubo una ‘época dorada’ con Bjorn Borg, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi y Boris Becker, y aun así surgieron nuevos jugadores”, recordó el actual número siete de la clasificación mundial.

Djokovic realzó todo lo conseguido por su generación y lo logrado junto a Federer y Nadal. Registros que han superado a todo lo anterior. Aunque no descarta que en el futuro esos logros sean alcanzados por otros.

“Por difícil que parezca romper todos estos récords que hemos hecho, creo que siempre es posible”, subrayó.

