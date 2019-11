Djokovic y Murray critican ausencia de Canadá en el dobles ante EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El serbio Novak Djokovic y el británico Andy Murray, que se estrenaron este miércoles en las Finales de la Copa Davis con victorias, aunque con sensaciones dispares, coincidieron en sus críticas al equipo de Canadá por no presentarse al partido de dobles de su enfrentamiento ante Estados Unidos este martes.

Esta retirada, con la excusa de las molestias físicas que sufrían sus tres jugadores, regaló un 6-0, 6-0 a la formación capitaneada por Mardy Fish. Canadá ya había ganado la eliminatoria, pero esos sets pueden jugar a favor de Estados Unidos para el pase a cuartos de final.

“Personalmente no me gusta, no debería permitirse”, afirmó categórico Djokovic, número dos mundial y que este miércoles se impuso al japonés Yoshihito Nishioka por 6-1 y 6-2

“Entiendo que Canadá había ganado ya, quizá estaban lesionados, quizá querían descansar… pero no es justo que el contrincante se lleve un 6-0 y 6-0”, señaló.

“Ahora Estados Unidos va a jugar contra Italia y eso puede marcar una gran diferencia para ver quién es el mejor segundo”, dijo el serbio.

Junto a los campeones de los seis grupos de la fase inicial, pasarán a cuartos de final de la Davis los dos mejores segundos, con el número de juegos como factor de desempate.

“Todo el mundo debería estar obligado al menos a salir a jugar”, insistió Nole.

Andy Murray dijo por su parte que, puesto que el 6-0 y 6-0 “cuenta para las estadísticas”, podría ser “potencialmente una ventaja”.

“No creo que sea algo positivo. Una de las cosas positivas de esta fase es que todos los partidos cuentan, no hay ninguno que no sirva para nada. Esto puede tener implicaciones para todos los equipos”, añadió el escocés.

Además de la incidencia en la clasificación, hay un equipo que tendrá “dos días de descanso”, apuntó Murray, que termina la temporada como 126 del mundo y que hoy derrotó por 6-7 (7), 6-4 y 7-6 (5) al holandés Tallon Grieekspoor, en el puesto 179 de la clasificación. Hacerlo le costó 2 horas y 55 minutos de partido.

Otra coincidencia entre Djokovic y Murray: ambos regresan en Madrid a la Copa Davis después de largas ausencias, de dos años y medio y tres años, respectivamente.

Pero mientras el primero se sintió “muy bien”, el segundo admitió que podría “haber perdido perfectamente”.

“Hoy he estado en situaciones difíciles, también en el tie-break”, dijo Murray. “Pero muchas veces en mi carrera he encontrado la manera de ganar partidos sin jugar de la mejor manera”.

“No me estaba sintiendo realmente del todo bien. Así que estoy realmente orgulloso de mí mismo”, añadió.

“Cuando tenía 25 años me resultaba muy fácil recuperarme después de dos semanas de entrenamiento. Ahora tardo un poco más. Aparte del peso: si tienes 4 o 5 kilos de más va a influir en cómo te mueves en la pista”.

Murray indicó que no sabe aún si jugará este jueves ante Kazajistán.

“No es que yo quiera tener un descanso, sino que hay que pensar qué es lo mejor para el equipo. Yo no soy el capitán. Ahora mismo no tengo ni idea de cómo me voy a sentir mañana. Esta noche tendremos una conversación y tomaremos una decisión mañana”, agregó.

Murray dijo que prefiere jugar en una pista pequeña llena de gente que en un gran estadio con muchos asientos libres. “Hoy el ambiente fue maravilloso”, dijo tras su partido en la pista 3, la más pequeña de la Caja Mágica.

El escocés, en fase de retorno a la primera línea del tenis tras haber anunciado su retirada por una lesión de cadera, y la consiguiente operación en enero, celebró “el plus” que da a los jugadores la Copa Davis, y sobre las eliminatorias al mejor de tres partidos y a mejor de tres sets, consideró que favorece que los jugadores sean más agresivos.

“Los partidos son más entretenidos, menos predecibles y un poco más estresantes para los jugadores”, afirmó.

