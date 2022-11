Djokovic sobre triunfo ante Ruud: “Que haya pasado tanto tiempo hace la victoria más dulce”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TURÍN.- El serbio Novak Djokovic aseguró este domingo, tras vencer al noruego Casper Ruud en la final de una Copa de Maestros que no ganaba desde 2015, que “el que haya pasado tanto tiempo hace la victoria más dulce”.

Djokovic coronó la temporada con su sexta Copa de Maestros, la que le iguala al suizo Roger Federer en lo más alto. Lo hizo además siendo el más veterano, con 35 años.

“Siete años han pasado, es mucho tiempo, pero al mismo tiempo, que haya pasado tanto tiempo la hace más dulce”, reconoció sobre la pista del Pala Alpitour de Turín.

“He hablado muchas veces de lo extraña que ha sido la temporada, no veo la hora de tener vacaciones. He estado en el foco cada semana por saber si jugaba o no jugaba”, comentó.

“Este tipo de partidos se deciden por poco margen, pero ambos hemos servido bien. He podido hacerle correr y he buscado ser agresivo y ha funcionado. He tenido algunos fallos, tengo que estar concentrado al cien por cien, pero estaba un poco nervioso”, sentenció.

