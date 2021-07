(VIDEO) Djokovic sigue imparable torneo de Wimbledon

EL NUEVO DIARIO, LONDRES. – El serbio Novak Djokovic ya está en la segunda semana de Wimbledon tras una sólida y trabajada victoria ante el estadounidense Denis Kudla por 6-4, 6-3 y 7-6 (7).

El serbio, con su victoria número 17 seguida en el All England Club, avanza a pasos agigantados en Wimbledon, donde aspira a igualar el récord de 20 Grand Slams en poder de Roger Federer y Rafael Nadal.

Contra Kudla dio otra lección, esta vez alejado de la pista central, por la participación en ella del británico Dan Evans Fue desplazado a la pista 1, la segunda en importancia del torneo. Al serbio no le importó el cambio. Kudla tenía casi imposible, a priori, dar cualquier tipo de sorpresa, procedente de la previa y ranqueado el número 114 del mundo. Djokovic se encargó de confirmarlo.

This is our champ! @DjokerNole #nolefam Idemoooooo pic.twitter.com/bi2rDb3rY4

— Pavvy G (@pavyg) July 2, 2021