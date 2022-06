Djokovic se baja del número uno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Además de suponer la pérdida de un título del Grand Slam, la derrota de hace diez días ante Rafael Nadal en los cuartos de final de Roland Garros terminó por apartar al serbio Novak Djokovic del número uno del mundo que caerá este lunes de nuevo a manos del ruso Daniil Medvedev.

Una buena noticia para el tenista moscovita al que se le han acumulado los contratiempos en las últimas fechas. Un consuelo para el ruso que se quedó en puertas de ganar el título en Bolduque superado por el joven y desconocido neerlandés Tim Van Rijthoven en la final. Carece aún de trofeo alguno en este 2022 Medvedev que tendrá que ver por televisión el torneo de Wimbledon al que tienen prohibida la inscripción los jugadores de Rusia y Bielorrusia por la invasión a Ucrania.

A todo ello se le sumó el parón que padeció en su actividad, de casi dos meses, a causa de una hernia. Se perdió gran parte de la temporada de tierra batida. Paró a primeros de abril y no volvió hasta mediados de mayo, en el torneo de Ginebra, como preparación a Roland Garros donde se estancó en octavos.

El lunes será la segunda vez que Medvedev alcance la cima del circuito. Fue el 28 de febrero pasado cuando el ruso se situó en el número uno beneficiado por la derrota de Djokovic en los cuartos de final del torneo de Dubai ante el checo Jiri Vesely. Era el estreno competitivo del serbio, apartado de la temporada por su negativa a vacunarse de la covid.

El tercer ruso en ser el primero en la clasificación del tour después de Yevgeny Kafelnikov, que estuvo seis semanas, y Marat Safin, que permaneció nueve, se mantuvo entonces solo veintiún días al frente del ránking.

Ahora vuelve a lo alto de la tabla Medvedev después de que se ajuste la clasificación tras Roland Garros cuya puntuación se pone en orden a partir del lunes porque el año pasado, el Grand Slam de París terminó una semana más tarde que en este 2022. Así, el balcánico que ganó el título en el 2021 y que en esta ocasión se quedó fuera en cuartos de final, pierde 2000 puntos.

No solo Djokovic se baja de la cima de la clasificación mundial. Cae al tercer puesto. El alemán Alexander Zverev, que se lesionó en la semifinal de París ante Nadal, le rebasa también en el ránking. Por primera vez en diecinueve años ni el serbio, ni el español ni el suizo Roger Federer, fuera de la circulación esta campaña, ocuparán uno de los dos primeros puestos.

El serbio ha acumulado 372 semanas como número uno del mundo. Apunta el jugador de Belgrado ahora a Wimbledon donde espera conseguir su segundo título de la temporada después del logrado en el Masters 1000 de Roma y acortar la distancia con Nadal en el cómputo total de éxitos en los Grand Slam.

El español, número cuatro de la clasificación mundial, logró el Abierto de Australia y también Roland Garros. Veintidós majors, dos más que el serbio. Está en el aire todavía la presencia del balear en Wimbledon por su dolencia crónica en el pie. Es el primero en la tabla de la carrera de campeones con una clara ventaja sobre Carlos Alcaraz, segundo y el griego Stefanos Tsitsipas, tercero.

El primer puesto del ránking entra también en los cálculos de Nadal si su nuevo tratamiento le permite competir en los eventos importantes del segundo tramo del curso. El español estuvo al margen de los torneos unos cuantos meses al final del 2021 por lo que a poco que haga en lo que resta de temporada puede tener el objetivo a tiro.

No ha vuelto a la competición Djokovic desde que cayó con Nadal en la pista central de París. Y no lo hará hasta el All England Club de Londres donde ha triunfado en seis ocasiones, dos menos que Roger Federer.

El tercer Grand Slam de la temporada no contará con Medvedev por el veto a los jugadores rusos. Sin embargo, por esta atípica situación, la competición no repartirá puntos. Eso le viene bien al próximo número uno del mundo que podrá mantener y consolidar su condición durante varias semanas y asentarse en el nuevo orden del ránking.

