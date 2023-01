(VIDEO) Djokovic reina en Adelaida después de levantar una bola de partido ante Korda

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El serbio Novak Djokovic conquistó el título en el torneo de Adelaida ante el estadounidense Sebastian Korda, levantando un punto de campeonato en contra en la segunda manga para acabar imponiéndose por 6-7 (8), 7-6 (3) y 6-4.

No fue un partido sencillo para Djokovic, que encontró en Korda un rival correoso que le hizo desgastarse desde el arranque, le rompió por primera vez el saque en el octavo juego y dispuso de tres pelotas de set sirviendo en el noveno.

De ese complejo escenario escapó Nole para llevar el desenlace al tie break. Y llegó incluso a ponerse 7-6 arriba sorteando otras tres bolas de set. Sin embargo, no logró concretar su remontada y acabó cediendo a la séptima oportunidad de su rival con 8-9.

