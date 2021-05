Djokovic: “Quizás lo único que echo en falta es estudiar más”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ROMA. – El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, repasó este jueves los sacrificios que le requirió convertirse en un campeón del tenis y reconoció que “echa en falta” la posibilidad de estudiar más, algo que planea hacer cuando se retire.

El serbio, que avanzó a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma al doblegar al español Alejandro Davidovich, fue protagonista de una rueda de prensa particular, en la que reflexionó sobre su pasado.

“Quizás lo único que echo en falta es el estudio. Creo que la educación es esencial para el crecimiento de una persona, no solo por los conocimientos sino también a nivel social. Eso es quizás lo único que echo en falta, pasar más tiempo en la escuela”, afirmó.

“A pesar de eso, tengo mucha experiencia, creo que viajar me ha dado muchos beneficios. Pero planeo cuidar mi educación. Quiero estudiar más, cuando tenga más tiempo. No sé cuándo será, si será cuando me retire o cuando ralentice mi ritmo en los torneos”, agregó.

“Estoy ansioso por aprender, tengo hambre de conocimiento”, insistió.

Su idea es dedicarse a la salud, aunque también le interesa la historia.

“Me gusta todo lo que se refiere a la salud, es algo muy amplio. Me atrae mucho. La nutrición, el estar bien mentalmente”, dijo Nole.

“También me gusta la historia, me encantan las culturas del pasado. No sé si empezaré con salud o historia, pero puede ser que elija la salud porque es algo que me interesa mucho al ser un atleta profesional”,aseguró.