Djokovic podría ser sancionado en Roland Garros por pedir freno de violencia en Kosovo, “el corazón de Serbia”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En los últimos años, Djokovic se ha convertido en una de las figuras más controvertidas en el deporte blanco. Sus 22 Grand Slam, su récord en semanas como número 1 (387 semanas) y decenas de títulos en la ATP no evitaron que este, otra vez, en el ojo del huracán.

Esta vez no ha sido por no vacunarse. O por pegarle una pelota a un juez. Si no, después de ganar la primera ronda en el Roland Garros, declaró en televisión un cotidiano mensaje, pero está vez en serbio, su idioma natal y haciendo ilusión a un tema que está a flor de piel en el mundo: “Kosovo es el corazón de Serbia. Detengan la violencia”.

Fue un claro mensaje a los enfrentamientos entre la etnia serbia en Kosovo, con la presencia de policías y fuerzas de paz de la OTAN, que ha causado una escalada de tensiones y violentos disturbios entre su propia tierra. Y es que Kosovo es independiente y no pertenece a Serbia, pero estos no lo reconoce. .

Por si fuera poco, el reglamento del Roland Garros prohíbe mensajes políticos en la pista. La propia directora del torneo, Amelie Mauresmo, dijo que la organización estudia la situación.

No ha sido la única autoridad en pronunciarse al respecto. La ministra de Deportes de Francia, lugar donde se lleva a cabo el segundo Grand Slam del año, criticó el mensaje político y dijo que esto no tiene que repetirse, ya que no fue apropiado.

La Federación de Tenis de Kosovo, por otra parte, exigió una sanción al serbio por parte de la ATP.

«La ITF está reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Tenemos que reaccionar. Mañana enviaremos una petición oficial para que Djokovic sea acusado, para que se le imponga una multa. Se lo pediremos a la ITF, a la ATP y a la Federación Francesa de Tenis», declaró Jeton Hadergjonaj, presidente de la federación kosovar, a la agencia PA Media.

Anteriormente Djokovic se pronunció al respecto al decir que no reniega sus palabras sobre Kosovo, y que era importante para él decirlo, pero que no va a repetir lo que el mundo ya conoce.

Además, dijo que no hay un Grand Slam que pueda participar sin controversias.

“No sé lo que es un Grand Slam sin polémicas, quizá eso es lo que me motiva”, comentó.

