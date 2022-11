  Djokovic: “No me siento tan joven como los demás”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El tenista serbio Novak Djokovic, aseguró este viernes, a pocos días del inicio de las finales ATP que se disputarán en Turín, que no se encuentra “tan joven” como el resto de sus rivales a los que tendrá que medirse a partir del domingo.

A sus 35 años, Djokovic tendrá la oportunidad de ganar su sexto trofeo. El último, lo levantó en 2015. Después, disputó dos finales más, en 2016 y en 2018. Ahora, intentará sumar otra final ATP en su currículum para igualar las seis coronas del suizo Roger Federer, aunque es consciente de que ya no es tan joven como hace años.

“No me siento tan joven como los demás. Ha pasado un tiempo desde mi primera participación, pero creo que estoy en buena forma. Particularmente, en los últimos cuatro o cinco meses. He ganado Wimbledon y la mayoría de los torneos que he tenido bajo techo antes de las finales del World Tour”, dijo en declaraciones recogidas por la organización.

Asimismo, reconoció esperar “con ansias” el inicio del torneo y recordó que tiene “experiencia” en el formato de las finales ATP, por lo que eso le puede servir “de alguna manera”.

“Es la última semana del año en el Tour, es una especie de último sprint, por así decirlo, para todos nosotros. Desde el primer partido hay que tener una intensidad muy alta, por lo que cada uno de nosotros está tratando de prepararse lo mejor posible. Pero también tratamos de disfrutar estos pocos días antes de que comience el torneo”, indicó.

“Estoy motivado y tengo muchas ganas de un desafío. Creo que la intensidad va a ser muy alta, desde los bloqueos tengo que concentrarme como si estuviera jugando finales. Cada partido va a ser de esta manera”, finalizó.

Relacionado