Djokovic: “No estoy contento con mi final de temporada”

EL NUEVO DIARIO, Londres.- El serbio Novak Djokovic, que este jueves perdió con el suizo Roger Federer, quedándose sin opciones de alcanzar el número uno, aseguró no estar contento con su final de temporada y descartó cualquier problema que le haga no poder estar en las Finales Copa Davis de Madrid.

“No estoy contento con mi final de temporada. No es esta la manera en la que quiero jugar en la pista. Tienes que aceptar que estos días ocurren y pasar página. Aun así, creo que ha sido una muy buena temporada, ganando dos Grand Slam y cinco títulos”, afirmó.

El de Belgrado cayó con claridad ante Federer por 6-4 y 6-3 y quedó eliminado de las Finales ATP, perdiendo además cualquier opción de arrebatar a Rafael Nadal el número uno a final de año.

“No hubo mucho que pudiera hacer en este partido, para ser sincero. Lo realista es que fue mucho mejor jugador en todos los aspectos y se mereció ganar. Sacó genial, se movió muy bien, restó también muy bien. Creo que lo hizo todo bien. Yo jugué muy neutral, no pude leer su saque. Ha sido un mal encuentro por mi parte”, explicó.

“Por supuesto que el número uno del mundo era una gran motivación para el final de temporada”, aclaró.

Durante el encuentro, Djokovic mostró algo de malestar en el brazo derecho, un dolor que, sin embargo, le permitió continuar en el partido.

“Espero que no sea nada y que me permita estar en Madrid. El dolor fue punzante, pero pude seguir jugando. Si hubiera sido algo serio no habría ni podido ni sostener la raqueta. Seguramente solo sea algún movimiento raro y rápido que hice”, apuntó.

