(VIDEO) Djokovic desespera a Rublev y accede a semifinales de las Finales ATP

EL NUEVO DIARIO, ROMA.- El serbio Novak Djokovic se impuso este miércoles al ruso Andrey Rublev en dos sets, por 6-4 y 6-4, y selló su pasaporte a las semifinales de la Copa de Maestros que se celebra en Turín (Italia), en la que ya cayó eliminado el español Rafael Nadal.

Djokovic solo tenía una opción de clasificarse a semis directamente tras su partido, sin depender de otro resultado, y era ganando en dos sets a un Rublev que ya dio la sorpresa hace dos días al tumbar a su compatriota Daniil Medvedev.

El ruso pertenece a la escuela de nuevos tenistas que tienen un martillo por brazo y a los que es muy complicado restar. Pero Djokovic no conoce rival en pista dura y cubierta, en la que históricamente ha dejado un gran nivel de tenis, y acabó desesperando a su contrincante, que se jugará su pase a semifinales ante otro campeón como el griego Stefanos Tsitsipas el próximo viernes.

