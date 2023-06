Dj Sammy reclama copyright a temas de Secreto en plataformas musicales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este viernes, ha salido a relucir la información de que la plataforma de Youtube habría retirado más de 40 temas del cantante urbano Secreto por violar los copyright o derechos de autor.

Según las informaciones que circulan en los medios, el retiro de los temas se produce luego de que Samuel Dilone Castillo, mejor conocido como Dj Sammy y su abogado solicitarán a Youtube y Spotify la eliminación de más de 40 temas de la composición y producción de su cliente.

Algunos de los temas que han sido retirados son: “Vamos a amanecer”, “Solo me llama pa eso”, “Navidad sin ti”, “Rulay”, entre otros que son parte de las canciones reclamadas por su compositor y productor Dj Sammy.

Dj Sammy utilizó las historias de su cuenta de Instagram para comunicar lo siguiente:

“Dios sabe que yo no quería llegar a esto, que todas las plataformas tengan que borrar la música que le he hecho por falta de incumplimiento pero de nada me valió la espera y mi paciencia. Seguimos confiando en la justicia y en la justa justicia de Dios”.

Por el momento, Odalis Pérez, nombre de pila de Secreto, aún no se ha referido al tema.

