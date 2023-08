DJ Casper, autor de Cha-Cha Slide, muere a los 58 años

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El rapero DJ Casper, conocido principalmente por su tema Cha-Cha Slide, todo un éxito desde su aparición en 2004, murió en las últimas horas a los 58 años, según varios medios estadounidenses que citan fuentes de su familia.

Diagnosticado en 2016 con dos tipos de cáncer -renal y neuroendocrino-, luchó todos estos años contra la enfermedad, que le hizo perder hasta treinta kilos de peso, según confesó recientemente a la cadena ABC.

El músico y cantante, nacido y residente en Chicago, abrazó desde el principio un rap «positivo» y pacífico, muy alejado del tono agresivo de muchos de sus contemporáneos, y su vídeo oficial de Cha-Cha Slide muestra un espíritu que parece contemporáneo por sus mensajes de inclusividad, pues aparecen bailando juntos gentes de todas las razas, pesos corporales y religiones.

Aquel famoso tema, reconocible por sus mensajes de «clap your hands» y «slide to the left/right» se hizo muy popular en las fiestas de cumpleaños y otras celebraciones, y Casper se enorgullecía de aquel éxito, que estuvo muy por encima que cualquier otro tema que compusiera posteriormente.

«Tengo uno de los temas que más se ha tocado en todos los estadios, sean de hockey, baloncesto, fútbol o béisbol; hasta lo tocaron en los Juegos Olímpicos», dijo en una ocasión, tras subrayar que había querido hacer una canción que cualquier persona pudiera bailar.

