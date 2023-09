Dixon Arroyo asegura que Messi está al cien por cien

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.- El ecuatoriano Dixon Arroyo, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, aseguró este martes que el astro argentino está en perfectas condiciones tras haber descansado en el anterior encuentro frente al Atlanta United.

«Está bien, se podría decir que está al cien», comentó el centrocampista en declaraciones a los medios.

«Un jugador que juega tantos partidos va a tener fatiga y por ahí le tocó parar, pero ahora está al cien. Dios quiera el día de mañana que pueda jugar, que nos pueda dar lo mejor y que podamos ganar el partido», añadió.

El Inter Miami se enfrenta este miércoles al Toronto (colista del Este y que solo ha ganado uno de sus últimos quince encuentros) con el objetivo de seguir escalando posiciones para alcanzar los ‘playoff’ de la MLS.

El conjunto que entrena Gerardo ‘Tata’ Martino cuenta con 28 puntos tras 27 encuentros mientras que el DC United, que ocupa la novena posición en el Este (la última que da acceso a las eliminatorias), tiene 35 puntos después de 29 partidos.

Arroyo dijo que les toca «corregir y trabajar» tras la contundente derrota contra el Atlanta United (5-2), un partido en el que no jugó Messi por descanso y precaución tras su concentración con la selección argentina.

«Es un jugador extraordinario que siempre sale con una magia y esperemos que siempre esté bien (…) y que pueda darnos lo mejor», indicó el ecuatoriano.

El Inter Miami iniciará ante el Toronto una semana crucial puesto que el domingo se medirá a domicilio -y en un duelo de rivalidad de Florida- a un Orlando City en alza y el miércoles jugará la final de la Copa US Open frente al Houston Dynamo.

Al margen de la actualidad del conjunto de rosa, Arroyo también habló sobre su ausencia y también la de su compañero Leonardo Campana en la última lista de la selección de Ecuador.

«Sí te sorprende (no ser convocado) por lo que vienes haciendo. Vienes quedando campeón (de la Leagues Cup), vienes jugando, vienes ganando… Pero las decisiones son de ellos, siempre las he respetado y nunca he cuestionado nada. Seguiré trabajando para tener nuevamente una oportunidad», afirmó.

«Esperemos que en la próxima fecha eliminatoria podamos estar ahí», agregó.