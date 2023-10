Diulka Pérez dice no está dispuesta a hipotecar educación de sus hijos por asumir campaña política

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO – La periodista y locutora Diulka Pérez manifestó este viernes, que la experiencia que adquirió como candidata a diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción #1 del Distrito Nacional fue enriquecedora, sin embargo, no reafirmará sus aspiraciones políticas.

A pesar de indicar que el proceso electoral del 2020 le generó una satisfacción increíble, asumir una campaña electoral significa dinero y no está dispuesta a hipotecar la educación y la alimentación de sus hijos.

«Ya sabes lo que ocurre y en los partidos políticos esto es muy común, tienes un capital público que la gente reconoce, en el que confía y te respeta, y yo les digo yo vine con mi maleta, pero luego te quieren a ti en esa fila política y te dicen no, toma la candidatura y dale p’ allá, pero con ser una figura pública no es suficiente”,

Pérez habló sobre el tema durante una entrevista con la coach Lolita Suárez en el programa «Atrévete a Transformarte», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Subrayó que los candidatos a puestos electivos necesitan un respaldo humano que los acompañe, pero también una estructura económica con la cual sustentar la operación de la campaña política.

«Es por eso que la Junta Central Electoral otorga fondos a los partidos, no es para que los partidos hagan lo que quieran con el dinero, sino para que contribuya a financiar la campaña de sus candidatos», agregó.

Enfatizó que no salió traumatizada del pasado proceso electoral, sino que por el contrario, disfrutó recorriendo los barrios de su circunscripción y estableciendo contacto con la gente. No obstante, por el momento no tiene intenciones de asumir una candidatura.

En ese contexto, Pérez también compartió una reflexión importante sobre la responsabilidad de la sociedad en el proceso político, para que haya tanto políticos como votantes de calidad.

«Como sociedad tenemos que saber que no podemos montarnos a un político y entender que ese político tiene que resolvernos todos los problemas. Apelo a la calidad de los políticos, pero apelo también a la calidad del votante y ¿Qué es? ese votante que le da su valor al voto más allá de que te den 3 pesos”, expresó.