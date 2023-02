Distrito Nacional logra primer lugar sexta versión Kanibarú

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – La espectacular comparsa “El gran día”, representante del Distrito Nacional resultó ganadora del primer lugar en la competencia nacional de comparsas Kanibarú 2023.

El segundo puesto fue para la provincia Monseñor Nouel, Bonao, con la comparsa “Kilombo”, y el tercer lugar se lo llevó Santiago con “Guateque”.

Entre las premiaciones especiales que se entregaron la noche del sábado en el Gran Teatro del Cibao, estuvo el mejor vestuario y la musicalización para San Francisco Macorís, mejor coreografía para Jarabacoa-La Vega y mejor ensayo general para el Distrito Nacional.

Kanibarú representa la más grande manifestación de color, danza, vestuarios, música y conceptos coreográficos en un mismo escenario, convirtiéndose en la competencia de comparsas más importante de todo el Caribe.

La sala Héroes de la Restauración del Gran Teatro del Cibao estuvo repleta de personas que fueron apoyar a las diferentes comparsas que se trasladaron a Santiago desde diversos puntos del país.

Transmitido en vivo por Digital 15 y Telemicro Internacional, Kanibarú contó con la dirección de los comunicadores Bray Vargas, Carolyne Aquino, Lady Álvarez y La Pitonisa.

Bajo la producción artística de Iván Tejada, esta nueva entrega contó con comparsas de Santiago, Santo Domingo Este, Distrito Nacional, Cotuí, Bonao, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Haina, Nizao, Mao, Jarabacoa, Samaná y El Seibo.

El jurado seleccionador estuvo integrado por: Pablo Pérez, René Brea, Rosene Jerez, Yanco Soufront, Stanly Victoria, Laura Ramírez, Marcos Taveras y Alex Savignon.

Durante el evento fue recordado el pequeño Donaly Martínez, ido a destiempo en un fatídico accidente en el carnaval de Santiago y se rindió un homenajeado póstumo al destacado creativo y realizador de comparsas Wilson Paulino, quien partió de este mundo recientemente.

El cierre de Kanibarú estuvo a cargo del popular intérprete de música urbana Crazy Desing, además participaron el tiktoker Garvella y el percusionista David Almengod.

La sexta versión de Kanibarú estuvo auspiciada por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo, Viva, Ever Last Door, Sunami, Helados Bon, Crunchy Pizza, Pinturas Tucán, Bigorup, UniFactory, Alcaldía de Santiago, Instituto de Idiomas ELI, People Marketing, Sma Ta-lents, José Torres diputado, La Abejita, GV Rags, SRL, Kola Real, Cool Heaven, Frutop, Generade, Bride to Be, Home Door, Eventos Espectaculares, Antillas Food, Eventos y Alquileres del Cibao, Decology by Jesús Cabrera, Asadero Doña Pula y Klo Kitchen.

